Ancien arbitre : « L'arbitrage lors d'Argentine — Égypte était correct »

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Ancien arbitre : « L'arbitrage lors d'Argentine — Égypte était correct »

L'ancien arbitre de la FIFA, Aleksey Nikolaev, a évalué la performance de l'arbitre central François Letexier lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 entre l'Argentine et l'Égypte.

Les représentants égyptiens étaient mécontents des décisions arbitrales après leur défaite 2-3. Cependant, selon Nikolaev, l'arbitre et la VAR ont agi correctement dans les épisodes litigieux.

« C'est une réaction émotionnelle »

Nikolaev a expliqué le mécontentement du camp égyptien par le fait qu'ils menaient 2-0 avant de laisser échapper la victoire.

« À mon avis, c'est une réaction émotionnelle après avoir perdu une avance de 2-0 », a déclaré l'ancien arbitre.

Selon lui, il est naturel que les membres de l'équipe aient des griefs contre l'arbitrage après une défaite aussi difficile.

L'intervention de la VAR sur le but refusé a été jugée correcte

Le but refusé à l'Égypte a été l'un des épisodes les plus discutés.

Selon Nikolaev, il y a eu une faute avant le début de l'action et la VAR a eu raison d'appeler l'arbitre au moniteur.

« On ne peut pas parler de décision erronée. La faute avant le début de l'attaque était claire », a-t-il souligné.

Aucun doute sur le penalty en faveur de l'Argentine

L'ancien arbitre s'est également penché sur l'épisode du penalty accordé contre l'Égypte.

À son avis, le défenseur a mal agi dans cette situation et la décision de l'arbitre était justifiée.

« Il n'y a pas de questions sur le penalty accordé contre l'Égypte. C'était le problème du défenseur », a déclaré Nikolaev.

Pas de penalty sur l'action avec Salah

Des débats ont également eu lieu concernant une éventuelle faute sur Mohamed Salah dans la surface de réparation avant le but victorieux de l'Argentine.

Nikolaev a souligné que, dans ce cas, le défenseur a joué le ballon en premier et que le contact a eu lieu ensuite.

Selon lui, il n'y avait aucune base pour accorder un penalty dans cette situation.

« L'arbitre a bien contrôlé le match »

Aleksey Nikolaev a hautement évalué le travail global de François Letexier.

« J'ai apprécié le travail de l'un des meilleurs arbitres européens du tournoi. Il a contrôlé le match à un très bon niveau », a-t-il déclaré.

L'ancien arbitre a également rejeté les rumeurs selon lesquelles des décisions auraient été prises en faveur des grandes équipes. Selon lui, si l'on écarte les émotions, les principaux épisodes litigieux d'Argentine — Égypte étaient compréhensibles et justifiés sur le plan de l'arbitrage.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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