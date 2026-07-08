Vermilion Cliffs Ventures alloue 25 millions de dollars aux startups spécialisées dans l'AI et la sécurité

Bien que les fonds dirigés par des femmes soient minoritaires sur le marché du capital-risque, le nombre de professionnelles s'imposant dans ce secteur ne cesse de croître. Ashley Smith, fondatrice de Vermilion Cliffs Ventures, a annoncé la clôture de son deuxième fonds d'investissement de 25 millions de dollars. Ces fonds seront principalement destinés à soutenir des startups créant des infrastructures d'AI, de cybersécurité et des outils pour développeurs (dev tools). C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique le rapport.

Selon TechCrunch, Ashley Smith a réussi à lever ces fonds en seulement quatre mois. Il est à noter que la majeure partie du capital provient d'investisseurs ayant déjà participé au premier fonds, ce qui témoigne d'une grande confiance du marché envers les fonds de capital-risque jeunes et spécialisés.

Focus sur les fondateurs techniques

Dans le cadre de son nouveau fonds Fund II, Vermilion Cliffs Ventures prévoit d'investir en moyenne entre 500 000 et 1 million de dollars par projet. L'objectif est d'investir dans au moins 25 entreprises au cours des deux prochaines années et demie. Le fonds a déjà financé six startups prometteuses.

L'expérience d'Ashley Smith joue un rôle déterminant. Avant sa carrière d'investisseuse, elle a travaillé dans le marketing pour des géants technologiques tels que Twilio, Facebook, GitHub et GitLab. Selon elle, si de nombreux fondateurs techniques savent créer des produits, ils rencontrent souvent des difficultés pour les commercialiser.

Stratégie d'évitement des erreurs

Mme Smith souligne que vendre des produits à des développeurs et à des experts en sécurité est une discipline complexe. Souvent, les fondateurs de startups apprennent ce processus au prix de pertes de temps et d'argent, à travers des « leçons coûteuses ». Vermilion Cliffs Ventures les aide à éviter ces erreurs grâce à son expertise.

La première phase du fonds (Fund I) s'élevait à 13 millions de dollars et a été investie dans 35 entreprises au total, dont Keycard dans la cybersécurité et CopilotKit dans l'infrastructure AI. Ce nouveau fonds poursuit cette stratégie fructueuse à plus grande échelle.

Pour l'écosystème IT et l'environnement des startups en pleine croissance, l'activité de tels fonds spécialisés est cruciale. L'AI et la cybersécurité sont aujourd'hui au cœur de la course technologique mondiale, ce qui démontre la pertinence de la stratégie choisie par des fonds comme Vermilion Cliffs Ventures.