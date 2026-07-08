Deschamps n'est pas inquiet de l'arbitre argentin pour le match contre le Maroc

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a réagi à la nomination d'un arbitre argentin pour le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Maroc.

Le match France-Maroc aura lieu le jeudi 9 juillet. La rencontre sera dirigée par l'arbitre argentin Facundo Tello.

La nomination de l'arbitre a suscité des interrogations

La désignation d'un arbitre argentin pour ce quart de finale a provoqué quelques débats.

Surtout après les récentes polémiques sur l'arbitrage suite au match des huitièmes de finale entre l'Argentine et l'Égypte.

Deschamps : « Cela ne m'inquiète pas »

Le sélectionneur français a clairement indiqué qu'il n'était pas préoccupé par cette nomination.

« Non, il n'y a aucune question. Vous pouvez en avoir, mais cela ne m'inquiète pas », a déclaré Deschamps.

Il a également fait référence au travail de Letexier

Deschamps a également mentionné François Letexier et son équipe, qui ont officié lors du match Argentine-Égypte.

« J'espère que l'arbitre fera un aussi bon travail que Letexier et son équipe lors du match récent », a-t-il souligné.

« Notre adversaire est le Maroc, pas l'arbitre »

Le technicien français a affirmé que l'équipe devait se concentrer sur le Maroc et non sur l'arbitre.

« Notre adversaire est le Maroc, pas l'arbitre. Au contraire, il est là pour appliquer les règles du jeu aussi précisément que possible », a déclaré Deschamps.

Le quart de finale entre la France et le Maroc sera un grand test pour une place en demi-finale. Deschamps insiste sur le fait que tout doit se décider par le football sur le terrain.