L'équipe féminine d'Arsenal signe la star suisse Geraldine Reuteler

L'équipe féminine d'Arsenal continue de renforcer son effectif. Les "Gunners" ont officiellement annoncé la signature de la milieu de terrain expérimentée de l'équipe nationale suisse, Geraldine Reuteler. Après huit saisons passées au club allemand de l'Eintracht Frankfurt, la joueuse de 25 ans poursuivra désormais sa carrière dans la Women's Super League (WSL) anglaise. C'est ce que rapporte Goal.com indique .

Selon le site officiel d'Arsenal et BBC Sport, Geraldine Reuteler a signé un contrat de quatre ans avec le club londonien. Dans sa nouvelle équipe, elle portera le légendaire numéro 14. Reuteler devient la troisième recrue majeure du mercato estival, après des stars comme Georgia Stanway et Selina Cerci.

Un mélange d'expérience et de talent

Geraldine Reuteler est considérée comme l'une des meilleures joueuses étrangères ayant brillé en Bundesliga allemande. Avec l'Eintracht Frankfurt, elle a disputé 184 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 54 buts et délivrant 44 passes décisives. Son dynamisme au milieu de terrain et sa vision du jeu ont attiré l'attention de l'entraîneure d'Arsenal, Renee Slegers.

Reuteler possède également une vaste expérience internationale. Elle compte 91 sélections avec l'équipe nationale suisse et a été nommée meilleure joueuse de son pays en 2024. Elle a joué un rôle clé dans les succès de son équipe lors des qualifications pour l'Euro 2025, notamment en atteignant les quarts de finale.

Les avis de la direction du club et de la joueuse

La directrice du football féminin d'Arsenal, Clare Wheatley, a souligné que Reuteler était une cible prioritaire du club depuis longtemps. "Nous sommes ravies que Gery rejoigne notre équipe. Elle possède une immense expérience, tant en club qu'en sélection, et nous aidera dans notre quête de trophées", a déclaré Wheatley.

La joueuse elle-même n'a pas caché sa fierté de rejoindre le club londonien. "Arsenal est l'un des meilleurs clubs au monde. J'aime beaucoup le style de jeu de l'équipe et j'ai hâte de me mesurer aux meilleures joueuses de la WSL. Je veux fouler la pelouse de l'Emirates Stadium devant nos supporters et contribuer à l'histoire du club", a souligné Geraldine Reuteler.

L'entraîneure Renee Slegers a salué le potentiel technique et intellectuel de la nouvelle recrue. Selon elle, la condition physique et la vision du jeu de Reuteler propulseront le milieu de terrain d'Arsenal à un niveau supérieur. Ce transfert confirme les ambitions du club londonien pour le titre cette saison.