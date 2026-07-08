Zlatan Ibrahimovic sur Lionel Messi : « Il a besoin d'aide, il ne peut pas porter l'équipe tout seul »

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimovic a exprimé ses opinions tranchées sur la participation de l'Argentine à la Coupe du Monde. Il a souligné que, bien que Lionel Messi sauve l'équipe par ses performances extraordinaires, ses coéquipiers doivent impérativement le soutenir davantage. Selon Ibrahimovic, l'équipe nationale d'Argentine ne devrait pas dépendre uniquement du talent d'un seul joueur. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match dramatique des huitièmes de finale de la Coupe du Monde contre l'Égypte (3-2) a prouvé une fois de plus le leadership incontesté de Messi. Alors que l'Argentine était menée 0-2, c'est Lionel Messi qui a pris les choses en main. Il a d'abord délivré une passe décisive pour le but de Cristian Romero, avant d'égaliser lui-même. En fin de match, Enzo Fernandez a inscrit le but de la victoire, propulsant l'équipe en quarts de finale.

« Il est devenu une bête » — Ibrahimovic sur Messi

Intervenant sur la chaîne Fox Sports, Ibrahimovic n'a pas caché son admiration pour la performance de son ancien coéquipier. « Après le 2-0, on pouvait voir qu'il avait changé. C'est comme s'il avait appuyé sur un interrupteur et qu'il était devenu une bête, personne ne pouvait l'arrêter. On peut voir à quel point cette victoire est importante pour lui. Messi a tout gagné, et peu importe le nombre de Ballons d'Or qu'il possède, il en veut toujours plus », a déclaré l'attaquant suédois.

Cependant, Ibrahimovic a critiqué le reste de l'équipe argentine. Selon lui, bien que le joueur de 39 ans soit au-dessus de tout le monde dans ce tournoi, l'équipe est devenue trop dépendante de lui. Actuellement, avec 8 buts, Messi est en tête de la course au Soulier d'Or, devant Kylian Mbappé et Erling Haaland. Pour Zlatan, l'Albiceleste ne devrait pas attendre un miracle de Messi à chaque match de phase à élimination directe.

« Pour être un peu critique, ses coéquipiers doivent élever leur niveau et l'aider. Il est sur une autre planète. Si Messi continue comme ça jusqu'à la fin du tournoi, personne ne sera surpris. Mais il a besoin d'aide », a ajouté Ibrahimovic.

Résultats historiques et scénario hollywoodien

Thierry Henry, une autre légende présente sur le plateau, a également salué la performance de Messi, qui défie son âge et les attentes. L'attaquant de l'Inter Miami a porté son total de buts en Coupe du Monde à 21, dépassant des légendes comme Miroslav Klose et devançant Kylian Mbappé, qui en compte 19.

Henry a comparé la carrière de Messi à un film hollywoodien : « Si vous écriviez un tel scénario, les gens penseraient que ce n'est pas crédible. Le réalisateur en ferait trop. Mais Messi écrit ces scénarios avec ses pieds, il est en train de marquer l'histoire ». Après le match contre l'Égypte, le total de buts de Messi en sélection a atteint 125 en 204 matchs.

Chaque match de Messi suscite un immense intérêt auprès des fans de football. Le maintien d'une telle forme physique et la capacité de Messi à surpasser les stars mondiales malgré son âge sont des phénomènes rares dans le monde du football. Le destin de l'Argentine aux prochains tours dépendra en grande partie de la capacité de ses coéquipiers à l'épauler.