Le fonds de capital-risque Paradigm lève 1,2 milliard de dollars pour les startups technologiques

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Le fonds de capital-risque Paradigm lève 1,2 milliard de dollars pour les startups technologiques

Paradigm, l'un des plus grands investisseurs dans le monde des cryptomonnaies, a annoncé avoir levé 1,2 milliard de dollars pour son nouveau fonds de capital-risque. Il s'agit du troisième fonds de capital-risque de l'histoire de l'entreprise, qui sera orienté vers le soutien des secteurs les plus avancés des technologies modernes. Cette étape témoigne de la confiance persistante du marché financier mondial envers les projets de haute technologie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon le fondateur de l'entreprise, Matt Huang, le nouveau fonds ne se limitera pas au seul secteur des cryptomonnaies. Bien que Paradigm soit ancré dans l'écosystème blockchain, son portefeuille d'investissement sera désormais considérablement élargi. En particulier, des domaines tels que l'intelligence artificielle (AI) et la robotique devraient devenir les nouvelles priorités stratégiques de l'entreprise.

Des cryptomonnaies vers l'intelligence artificielle

Alors que le marché des cryptomonnaies a connu diverses fluctuations et difficultés ces dernières années, le secteur de l'intelligence artificielle a affiché une croissance sans précédent. Dans une interview accordée à Bloomberg, Alana Palmedo, associée directrice chez Paradigm, a souligné qu'il est impossible d'ignorer les changements qui se produisent actuellement dans le monde technologique. C'est pourquoi l'entreprise concentre son attention sur des domaines plus larges, qualifiés de « frontières technologiques ».

Néanmoins, Paradigm n'a pas l'intention d'abandonner complètement l'industrie crypto. Dans une déclaration commune publiée par Matt Huang et Alana Palmedo, il est noté que l'entreprise continuera à restructurer le système financier et à développer l'infrastructure blockchain. En particulier, les travaux sur des outils blockchain comme Foundry et Reth, ainsi que sur le projet de sécurité EVMbench développé en collaboration avec OpenAI, se poursuivront.

Nouveaux investissements et plans futurs

Paradigm a déjà réussi à investir dans plusieurs projets majeurs grâce à son troisième fonds. Parmi eux figurent les domaines prometteurs suivants :

  • Zipline, une entreprise spécialisée dans la livraison de marchandises par drones ;
  • True Anomaly, une startup active dans le secteur des technologies spatiales ;
  • Centaur, un projet développant des outils d'agents basés sur l'intelligence artificielle.
Fondée en 2018 par Matt Huang, ancien associé de Sequoia, et Fred Ehrsam, cofondateur de Coinbase, Paradigm est rapidement devenue un acteur majeur du marché du capital-risque. Auparavant, le Wall Street Journal avait rapporté que l'entreprise prévoyait de lever 1,5 milliard de dollars. Bien que le résultat final soit légèrement inférieur aux attentes, le chiffre de 1,2 milliard de dollars constitue un succès majeur dans les conditions actuelles du marché.

Ces investissements auront un impact indirect sur l'écosystème des startups technologiques, non seulement sur le marché américain, mais aussi à l'échelle mondiale, y compris dans les pays émergents. L'accent mis par les grands fonds de capital-risque sur l'AI et la robotique indique une multiplication des solutions innovantes et une intensification de la concurrence technologique dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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