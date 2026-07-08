Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est retrouvé au centre d'insultes racistes proférées par une politicienne paraguayenne. Malgré cela, le sélectionneur Didier Deschamps a assuré que son joueur vedette est mentalement serein et pleinement prêt pour les échéances importantes à venir. Cette situation conflictuelle a éclaté après le match entre la France et le Paraguay. Selon Goal.com, rapporte l'information.

Les événements ont débuté après la victoire 1-0 de la France sur le Paraguay. Le penalty inscrit par Mbappé lors de ce match a été l'unique but de la rencontre. Selon Goal.com, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a publié sur les réseaux sociaux des propos extrêmement virulents et insultants visant les origines et l'intelligence du joueur.

Dans sa déclaration, la politicienne a qualifié Mbappé de « Camerounais colonisé essayant d'être français » et d'« animal » incapable d'écrire. Elle a également appelé les joueurs paraguayens à user de violence physique contre Mbappé après le match. Ces déclarations ont été fermement condamnées par la communauté mondiale du football et la Fédération Française de Football.

La réaction et la réponse courageuse de Mbappé

L'attaquant du Real Madrid n'est pas resté silencieux face à de telles bassesses. Kylian Mbappé a répondu courageusement à la sénatrice sur ses réseaux sociaux : « Madame Celeste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Vous ne représentez pas le peuple paraguayen qui s'est battu avec force et honneur tout au long de la compétition », a écrit le joueur.

Mbappé a souligné que le comportement de la politicienne a également discrédité le travail accompli par l'équipe nationale du Paraguay sur le terrain. Selon lui, en raison de l'irresponsabilité et du racisme manifeste de la sénatrice, le monde entier ne discute pas des succès historiques des joueurs paraguayens, mais de cette femme qui donne une mauvaise image de son pays.

Didier Deschamps, lors d'une conférence de presse, a évoqué l'état de Mbappé, soulignant la force de caractère de son capitaine : « Kylian est mentalement très bien. Il est prêt pour le match de demain. Ces distractions extérieures n'ont pas affecté notre camp ni la préparation de notre capitaine », a déclaré le sélectionneur.

Actuellement, Kylian Mbappé occupe la deuxième place du classement des buteurs avec 7 buts, à égalité avec Erling Haaland. Lionel Messi est en tête avec 8 buts. L'objectif principal de l'attaquant français est de mener son équipe vers un nouveau titre et de répondre à toutes les critiques par ses performances sur le terrain.

Cette situation concernant Mbappé est également suivie de près par les fans de football, car il est l'une des plus grandes stars du football moderne. Alors que la lutte contre le racisme se poursuit à l'échelle mondiale, le calme et la détermination dont Mbappé a fait preuve dans cette situation ont été salués par beaucoup.