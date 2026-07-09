La startup Lovable double sa valorisation pour atteindre 13,2 milliards de dollars

Lovable, l'un des projets les plus prometteurs de Suède dans le domaine de l'intelligence artificielle, est sur le point de lancer un nouveau cycle d'investissement. Selon Sifted, l'entreprise négocie une levée de fonds de 300 millions de dollars. Si cet accord aboutit, la valorisation de la startup atteindra 13,2 milliards de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Il est intéressant de noter qu'en décembre dernier, Lovable était évaluée à 6,6 milliards de dollars. En moins d'un an, l'entreprise a réussi à doubler sa valeur. Ce cycle d'investissement devrait être mené par la société de capital-risque Menlo Ventures, qui a annoncé un nouveau fonds de 3 milliards de dollars le mois dernier.

L'essor de la technologie « vibe coding »

L'activité de Lovable repose aujourd'hui sur l'un des domaines les plus lucratifs de l'IA : le « vibe coding ». Cette technologie permet aux utilisateurs de créer des logiciels complexes et des sites web sans écrire de code, simplement en les expliquant avec des mots simples. Cette approche est devenue la méthode d'utilisation la plus populaire de l'IA.

Âgée de moins de trois ans, cette startup a atteint un revenu annuel de 500 millions de dollars en juin de cette année. Les services de Lovable sont activement utilisés non seulement par des designers indépendants et des entrepreneurs, mais aussi par de grandes entreprises. On retrouve parmi ses clients des noms comme Workday, Asana et même le géant technologique NVIDIA.

Concurrence et tendances du marché

La concurrence sur le marché de la programmation assistée par IA devient extrêmement intense. Parallèlement à Lovable, d'autres acteurs majeurs renforcent leur position :

La startup Replit a été valorisée à 9 milliards de dollars en mars de cette année ;

Le projet Factory, spécialisé dans la création d'agents IA, a levé 150 millions de dollars en avril pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars ;

Le service Cursor, qui propose des solutions pour les développeurs, a été racheté le mois dernier par SpaceX pour 60 milliards de dollars.

Pour les spécialistes et les entrepreneurs, ces technologies revêtent une grande importance. Avec l'arrivée des solutions de « vibe coding » sur le marché local, les entrepreneurs sans compétences en programmation pourront créer leurs propres plateformes de commerce électronique de manière autonome. Cela propulsera sans aucun doute le développement de l'économie numérique vers une nouvelle étape.

Selon les experts, la croissance rapide d'entreprises comme Lovable montre que le boom des investissements dans l'IA est loin d'être terminé. Grâce à son interface simple et sa haute efficacité, l'entreprise transforme considérablement les méthodes de programmation traditionnelles.