Elon Musk présente le modèle Grok 4.5 : Une nouvelle concurrence sur le marché de l'IA

La société SpaceXAI, fondée par Elon Musk, a officiellement annoncé son nouveau modèle d'intelligence artificielle, Grok 4.5. Il s'agit de la première mise à jour majeure depuis que l'entreprise est devenue publique, et elle devrait concurrencer sérieusement les leaders du secteur non seulement par sa puissance, mais aussi par son efficacité économique. Le nouveau modèle promet une vitesse élevée et un coût réduit pour l'exécution de tâches complexes. Selon Techcrunch.com rapporte .

Le blog officiel de l'entreprise indique que Grok 4.5 est conçu pour automatiser les tâches intellectuelles quotidiennes telles que la programmation, la création d'applications, le travail de bureau, la recherche scientifique et le traitement de textes. Selon les représentants de SpaceXAI, ce modèle possède une « efficacité de jetons » deux fois supérieure à celle d'autres systèmes leaders. Cela permet de réduire considérablement les coûts d'utilisation des services d'IA.

Puissance de niveau Opus et haute vitesse

Sur sa page du réseau social X, Elon Musk a comparé cette nouvelle innovation au modèle Opus, le plus puissant de la société Anthropic. Selon Musk, Grok 4.5 est au niveau d'Opus en termes de capacités, mais il fonctionne beaucoup plus rapidement et coûte moins cher. Après les retours positifs des utilisateurs ayant participé aux tests bêta, il a été décidé de rendre le modèle accessible au grand public.

Selon les évaluations internes, le modèle Grok 4.5 peut rivaliser avec Opus 4.7. SpaceXAI mène également une politique tarifaire agressive : 2 dollars pour 1 million de jetons d'entrée et 6 dollars pour les jetons de sortie. À titre de comparaison, pour le modèle Opus 4.7, ces chiffres sont respectivement de 5 et 25 dollars. Cela rend Grok 4.5 beaucoup plus attractif pour les entreprises et les développeurs.

Une lutte intense sur le marché de l'IA

Actuellement, une véritable course aux prix et à la puissance est en cours sur le marché de l'IA. Par exemple, le modèle Sol, le plus coûteux d'OpenAI, facture entre 5 et 30 dollars pour 1 million de jetons. L'introduction de Grok 4.5 à un prix aussi bas pourrait forcer d'autres géants à revoir leur politique tarifaire.

Il est à noter que la mise à jour de SpaceXAI coïncide avec la prochaine sortie majeure d'OpenAI. Selon certaines informations, OpenAI prévoit de lancer son modèle le plus puissant, GPT 5.6, ce jeudi. Auparavant, la sortie de ce modèle avait été limitée par l'administration américaine pour des raisons de sécurité.

L'émergence de modèles abordables et efficaces comme Grok 4.5 ouvre également de nouvelles opportunités pour les utilisateurs et les développeurs locaux. La baisse du prix des jetons facilite l'intégration de l'IA dans les produits, en particulier pour les startups cherchant à économiser des ressources tout en visant une haute productivité.