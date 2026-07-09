L'Inter, champion d'Italie en titre, a décidé de suspendre temporairement les négociations pour le transfert du défenseur de Chelsea, Trevoh Chalobah. Selon La Gazzetta dello Sport, le club milanais concentre actuellement ses efforts sur d'autres priorités. Cette situation pourrait également affecter les plans de transfert du club londonien, Chelsea cherchant à dégraisser son effectif avant de recruter de nouveaux joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Un tournant diplomatique inattendu a eu lieu dans le football italien. L'Inter et le Como, promu en Serie A, ont conclu une alliance stratégique pour éviter la concurrence sur le marché des transferts. Lors d'un échange téléphonique entre le président de l'Inter, Beppe Marotta, et le représentant de Como, Mirwan Suwarso, un accord de « non-agression » a été conclu. L'objectif principal est d'éviter une inflation artificielle des prix pour les mêmes joueurs.

Une nouvelle stratégie sur le marché des transferts

Trevoh Chalobah est au cœur de cet accord. Como avait envoyé une offre officielle de 25 millions d'euros à Chelsea il y a quelques semaines, mais les Londoniens l'ont rejetée. Suwarso a informé la direction de l'Inter que si les Milanais entamaient une lutte sérieuse pour le défenseur, Como se retirerait immédiatement de la course pour explorer d'autres options. Ces relations amicales sont économiquement bénéfiques pour les deux clubs.

Actuellement, l'Inter privilégie la résolution des problèmes sur le flanc droit plutôt que le renforcement de sa ligne défensive. En particulier, le transfert d'Anan Khalaili est devenu la priorité du club. Ce n'est qu'une fois ce dossier réglé que les « Nerazzurri » pourraient revenir sur la piste de Trevoh Chalobah. Néanmoins, l'Inter continue de discuter des conditions personnelles avec les agents du joueur.

Négociations entre Chelsea et Crystal Palace

Chelsea, de son côté, prévoit de renouveler radicalement sa ligne défensive. Selon Goal.com, le club londonien s'intéresse au défenseur central de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Cependant, pour que ce transfert se réalise, Trevoh Chalobah doit d'abord être vendu. Pour l'instant, un écart subsiste entre les deux clubs londoniens concernant le prix du joueur.

La Serie A italienne pourrait être une excellente opportunité pour Trevoh Chalobah de relancer sa carrière. Ces dernières années, des défenseurs venus de la Premier League anglaise en Italie, comme Fikayo Tomori et Chris Smalling, ont su s'imposer. Jouer dans un grand club comme l'Inter permettrait à Chalobah d'acquérir de l'expérience en Ligue des champions.

En conclusion, l'avenir de Trevoh Chalobah sera décidé dans les prochaines semaines. Si l'Inter finalise ses transferts prioritaires, elle entamera des négociations officielles avec Chelsea. Cette réaction en chaîne devrait permettre à Chelsea de conclure le transfert de Maxence Lacroix. Le « gentlemen's agreement » en Italie sert à maintenir la stabilité des prix sur le marché des transferts.