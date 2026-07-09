Chelsea annonce le transfert de la star portugaise Geovany Quenda

Le club londonien de Chelsea a réalisé un nouveau transfert retentissant. L'équipe anglaise a officiellement confirmé la signature d'un contrat à long terme avec le talentueux ailier Geovany Quenda, en provenance du Sporting CP de Lisbonne. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie du club londonien visant à rassembler de jeunes talents. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le joueur de 19 ans a signé un contrat de huit ans avec les « Blues », courant jusqu'en 2034. Il est rapporté que Chelsea a déboursé 50 millions d'euros pour ce transfert. Quenda est considéré comme l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Europe, capable d'évoluer non seulement comme ailier, mais aussi comme piston.

Succès avec le Sporting

Geovany Quenda avait déjà su s'imposer dans le championnat portugais. Il a disputé un total de 86 matchs avec le Sporting, inscrivant 9 buts et délivrant 17 passes décisives. Sa performance lors de la saison 2024/25 a particulièrement attiré l'attention des experts. Durant cette campagne, il a participé à 54 rencontres, contribuant grandement au « doublé » (championnat et coupe) de son équipe.

De plus, le jeune prodige a battu plusieurs records. Il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Sporting à marquer lors de sa saison de début. Par ailleurs, Quenda est entré dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur portugais à marquer en Ligue des champions.

Nouveau défi et objectifs

Après le transfert, le joueur n'a pas caché son enthousiasme : « Je suis très heureux d'être ici.est un grand club et j'ai hâte de fouler la pelouse de Stamford Bridge. Le club a fait confiance aux jeunes comme moi, et je suis fier de faire partie de cette équipe. »

Quenda a exprimé sa volonté de progresser sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Il a souligné que son objectif principal est d'aider l'équipe à remporter des trophées et de donner le meilleur de lui-même sur le terrain. Le jeune ailier a également été nommé dans l'équipe type du Championnat d'Europe avec l'équipe nationale portugaise des jeunes.

Ce transfert est intéressant pour les fans de football, car Chelsea mène une politique de rajeunissement radicale de son effectif ces dernières années. L'arrivée d'un joueur aussi technique et rapide que Quenda renforcera sans aucun doute la concurrence en Premier League. Désormais, l'ailier portugais tentera de poursuivre ses succès internationaux sous les couleurs du club londonien.