L'OMS avertit : une personne sur cinq sera atteinte de cancer

·44·Monde
L'OMS avertit : une personne sur cinq sera atteinte de cancer

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son nouveau rapport sur le cancer. Il note que, malgré les avancées médicales majeures et les nouvelles méthodes de traitement, cette maladie reste l'une des menaces les plus graves pour l'humanité.

Selon les données de l'organisation, une personne sur cinq dans le monde pourrait développer un cancer au cours de sa vie. De plus, près de 92 % de la population est confrontée à cette maladie, directement ou par l'intermédiaire de ses proches.

Le Dr André Ilbawi, représentant de l'OMS, souligne que bien que des découvertes scientifiques importantes aient été réalisées ces dernières années, les patients continuent de subir de lourdes difficultés physiques, psychologiques et financières.

Le rapport souligne également le fossé croissant en matière d'accès aux soins entre les pays. Dans les pays riches, 85 % des patients atteints d'un cancer du sein ou d'un cancer infantile survivent au moins cinq ans, tandis que dans les pays pauvres, ce taux n'atteint même pas 30 %.

Actuellement, environ 20,6 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde, et près de 10 millions de personnes en meurent. Selon les prévisions des experts, le nombre de nouveaux cas pourrait atteindre 35 millions d'ici 2050.

Selon l'OMS, seuls 9 à 54 % des médicaments essentiels contre le cancer sont disponibles dans les pays à faible revenu. Dans certains pays, les équipements de radiothérapie sont totalement absents, ce qui limite considérablement les possibilités de diagnostic et de traitement efficace.

Les experts ont attiré l'attention sur un autre problème grave : dans près des deux tiers des pays du monde, le traitement du cancer n'est pas entièrement couvert par l'État. En raison des coûts élevés, une grande partie des patients dans certaines régions sont contraints d'interrompre leur traitement.

Cependant, le rapport mentionne également des nouvelles positives. Il souligne notamment l'émergence de solutions efficaces pour prévenir et éliminer le cancer du col de l'utérus, la baisse de la consommation de tabac dans de nombreux pays et l'expansion des programmes nationaux de lutte contre le cancer.

Selon les experts du Centre international de recherche sur le cancer, quatre nouveaux cas de cancer sur dix sont liés à des facteurs de risque évitables tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, les infections et le surpoids.

L'OMS a appelé les gouvernements à renforcer les systèmes de prévention, de diagnostic précoce et de traitement, ainsi qu'à rendre les services de lutte contre le cancer plus accessibles et financièrement abordables pour la population. Cela permettrait de sauver des millions de vies.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Que pense Deschamps du Maroc ? : Un sérieux test attend la FranceQue pense Deschamps du Maroc ? : Un sérieux test attend la FranceAujourd'hui, 00:35Un immense dépotoir brûle depuis huit jours en IndonésieUn immense dépotoir brûle depuis huit jours en IndonésieHier, 23:25L'Iran lance un avertissement sévère aux États-Unis : tournant dangereux autour d'OrmuzL'Iran lance un avertissement sévère aux États-Unis : tournant dangereux autour d'OrmuzHier, 23:21Erdogan évoque le plan de Trump : la Turquie active deux canaux sur l'UkraineErdogan évoque le plan de Trump : la Turquie active deux canaux sur l'UkraineHier, 23:08Un médecin condamné à la perpétuité en Allemagne pour le meurtre de 15 patientsUn médecin condamné à la perpétuité en Allemagne pour le meurtre de 15 patientsHier, 20:29Que devient notre cerveau dans l'espace ? La vérité surprenante révélée par les scientifiquesQue devient notre cerveau dans l'espace ? La vérité surprenante révélée par les scientifiquesHier, 20:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas