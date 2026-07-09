L'OMS avertit : une personne sur cinq sera atteinte de cancer

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié son nouveau rapport sur le cancer. Il note que, malgré les avancées médicales majeures et les nouvelles méthodes de traitement, cette maladie reste l'une des menaces les plus graves pour l'humanité.

Selon les données de l'organisation, une personne sur cinq dans le monde pourrait développer un cancer au cours de sa vie. De plus, près de 92 % de la population est confrontée à cette maladie, directement ou par l'intermédiaire de ses proches.

Le Dr André Ilbawi, représentant de l'OMS, souligne que bien que des découvertes scientifiques importantes aient été réalisées ces dernières années, les patients continuent de subir de lourdes difficultés physiques, psychologiques et financières.

Le rapport souligne également le fossé croissant en matière d'accès aux soins entre les pays. Dans les pays riches, 85 % des patients atteints d'un cancer du sein ou d'un cancer infantile survivent au moins cinq ans, tandis que dans les pays pauvres, ce taux n'atteint même pas 30 %.

Actuellement, environ 20,6 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année dans le monde, et près de 10 millions de personnes en meurent. Selon les prévisions des experts, le nombre de nouveaux cas pourrait atteindre 35 millions d'ici 2050.

Selon l'OMS, seuls 9 à 54 % des médicaments essentiels contre le cancer sont disponibles dans les pays à faible revenu. Dans certains pays, les équipements de radiothérapie sont totalement absents, ce qui limite considérablement les possibilités de diagnostic et de traitement efficace.

Les experts ont attiré l'attention sur un autre problème grave : dans près des deux tiers des pays du monde, le traitement du cancer n'est pas entièrement couvert par l'État. En raison des coûts élevés, une grande partie des patients dans certaines régions sont contraints d'interrompre leur traitement.

Cependant, le rapport mentionne également des nouvelles positives. Il souligne notamment l'émergence de solutions efficaces pour prévenir et éliminer le cancer du col de l'utérus, la baisse de la consommation de tabac dans de nombreux pays et l'expansion des programmes nationaux de lutte contre le cancer.

Selon les experts du Centre international de recherche sur le cancer, quatre nouveaux cas de cancer sur dix sont liés à des facteurs de risque évitables tels que le tabagisme, la consommation d'alcool, les infections et le surpoids.

L'OMS a appelé les gouvernements à renforcer les systèmes de prévention, de diagnostic précoce et de traitement, ainsi qu'à rendre les services de lutte contre le cancer plus accessibles et financièrement abordables pour la population. Cela permettrait de sauver des millions de vies.