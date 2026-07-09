Le conflit entre Elon Musk et la SEC prend fin : un juge valide une amende de 1,5 million de dollars

Un tribunal fédéral américain a approuvé un accord mettant fin à un litige juridique de plusieurs années entre le milliardaire Elon Musk et la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon Bloomberg, la juge Sparkle Sooknanan a signé la décision imposant une amende de 1,5 million de dollars à l'entrepreneur. Bien que la juge ait exprimé de sérieux doutes quant à l'équité de cet accord, elle a finalement accepté le compromis entre les parties. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Cette affaire judiciaire est liée au processus d'acquisition du réseau social Twitter (désormais X) par Elon Musk. Selon la SEC, lors du début de l'achat des actions de l'entreprise en 2022, le milliardaire n'a pas divulgué publiquement l'augmentation de sa participation dans les délais légaux requis. Cette situation avait suscité le mécontentement des investisseurs et des acteurs du marché.

Économies importantes et amende dérisoire

Selon les estimations des experts de la SEC, Elon Musk aurait économisé environ 150 millions de dollars en ne déclarant pas sa participation à temps. C'est pourquoi l'amende de 1,5 million de dollars imposée par le tribunal a soulevé des questions. La juge Sooknanan a souligné dans son avis que ce montant est extrêmement faible par rapport aux gains réalisés par Musk.

La juge a également analysé si cet accord ne relevait pas d'une dérision envers le pouvoir judiciaire. Selon elle, les pouvoirs du tribunal se limitent à vérifier si l'accord répond aux normes minimales d'équité. Bien qu'elle ait fait part de « doutes sérieux », elle a déclaré ne pas avoir trouvé de motifs juridiques suffisants pour rejeter l'accord.

Contexte politique et question des privilèges

Des discussions politiques ont également entouré ce processus judiciaire. Il est de notoriété publique qu'Elon Musk a activement soutenu et financé la campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024. La juge Sooknanan avait précédemment soulevé la question de savoir si un « traitement spécial » pourrait être accordé à Musk par la nouvelle administration.

Selon les termes de l'accord, l'amende de 1,5 million de dollars sera payée par un trust au nom d'Elon Musk. Un point important est qu'en effectuant ce paiement, le milliardaire n'admet officiellement aucune culpabilité. Il s'agit d'une pratique standard utilisée dans le système juridique américain pour résoudre les grands litiges d'entreprise.

Cette décision marque la levée d'un nouvel obstacle juridique pour Elon Musk. En tant qu'homme le plus riche du monde, il continue de diriger ses projets tels que Tesla, SpaceX et X, bien que ses relations avec la SEC restent complexes. Cet accord a illustré une fois de plus l'équilibre délicat entre le monde de la technologie et les régulateurs des marchés financiers.