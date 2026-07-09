La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a exigé que les entreprises développant des véhicules autonomes cessent immédiatement d'entraver le travail des services d'urgence. Dans une directive officielle envoyée par le chef de l'agence, Jonathan Morrison, il est souligné que le fait que les voitures sans conducteur gênent les secouristes et les forces de l'ordre est une situation absolument inacceptable. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les données de la NHTSA, une tendance dangereuse est observée avec les systèmes autonomes : les voitures sans conducteur pénètrent sur les lieux d'incidents, bloquant le passage des ambulances et des camions de pompiers. Pire encore, ces technologies ne parviennent pas toujours à identifier correctement les signaux de sécurité de base tels que les gyrophares, la fumée, le feu et les cônes de signalisation. Selon TechCrunch, les développeurs doivent présenter une solution à ce problème d'ici la fin du mois.

Graves lacunes dans le système de sécurité

Dans sa lettre, Morrison a sévèrement mis en garde les entreprises, qualifiant l'incapacité à détecter les situations d'urgence de « défaut fonctionnel ». Selon lui, de tels cas ne sont pas des exceptions rares, mais font partie intégrante de la circulation quotidienne. Par conséquent, les développeurs de véhicules autonomes (AV) doivent concentrer toutes leurs ressources sur la correction de cette erreur systémique.

Bien qu'aucun nom d'entreprise spécifique ne soit mentionné dans la lettre officielle, les experts affirment que cette exigence concerne principalement les grands opérateurs de robotaxis comme Waymo. Les enquêtes menées par TechCrunch montrent qu'au moins six incidents graves impliquant des voitures Waymo ont été enregistrés dans des villes comme Los Angeles, Phoenix et San Francisco. Dans certains cas, les secouristes ont été contraints de prendre le contrôle manuel pour dégager le véhicule de la route.

Vie humaine et responsabilité technologique

L'agence a déclaré qu'elle tiendrait les entreprises exploitant des voitures sans conducteur pour responsables, tout comme les conducteurs ordinaires. « Chaque seconde compte lorsque les forces de l'ordre ou les médecins se rendent sur une intervention, car il s'agit d'une vie humaine », indique le communiqué de la NHTSA. Habituellement, les conducteurs qui entravent les services d'urgence sont condamnés à des amendes ou à des peines de prison ; cette règle pourrait désormais s'appliquer aux géants de la technologie.

Parallèlement, la NHTSA travaille à la mise à jour des normes fédérales de sécurité (FMVSS) pour des entreprises comme Tesla et Zoox. À l'avenir, il est prévu d'annuler les exigences obligatoires pour les voitures produites sans volant ni pédales, telles que les essuie-glaces ou les pare-soleil. Cependant, de tels allègements technologiques ne seront accordés que lorsque le système de sécurité des voitures aura atteint un niveau parfait.

Alors que l'intérêt pour les technologies de ville intelligente et les systèmes de conduite autonome augmente également en Ouzbékistan, cette expérience américaine revêt une importance capitale. La mise en circulation de véhicules sans conducteur sur les routes publiques exige non seulement du confort, mais aussi une grande responsabilité vis-à-vis des services d'urgence.