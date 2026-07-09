Que pense Deschamps du Maroc ? : Un sérieux test attend la France

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Que pense Deschamps du Maroc ? : Un sérieux test attend la France

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a évalué l'état de son équipe et la force de l'adversaire avant le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 contre le Maroc.

Le coach français a souligné qu'un simple plan de victoire ne suffirait pas dans ce match et que l'équipe doit montrer son meilleur football.

Deschamps reconnaît ouvertement la force de l'adversaire

La France affronte le Maroc en quart de finale. Selon Deschamps, l'adversaire possède des joueurs de haut niveau et ce match ne sera pas facile.

« Nous devons montrer notre meilleur jeu, car nous avons face à nous une équipe très forte. Ils ont des joueurs de haut niveau dans leur effectif », a déclaré Deschamps.

Selon lui, les joueurs des deux équipes se connaissent bien. Certains jouent même ensemble en club.

« Nous comprenons bien ce qui nous attend »

Deschamps a noté en particulier la connaissance mutuelle entre les joueurs français et marocains.

« Ils connaissent bien mes joueurs, et nos joueurs les connaissent aussi très bien. Nous comprenons ce qui nous attend », a-t-il souligné.

Cela signifie que ce quart de finale sera tactiquement très prudent et intense.

Le Maroc est différent du Paraguay

La France a battu le Paraguay en huitièmes de finale. Mais Deschamps a précisé que le style de jeu du Maroc diffère de celui du Paraguay.

Il a également rappelé la demi-finale entre la France et le Maroc à Doha il y a 4 ans. Selon Deschamps, les deux équipes aiment la possession et visent un football offensif.

« L'efficacité doit être encore plus élevée »

Le sélectionneur français a souligné que l'efficacité offensive de son équipe n'est pas mauvaise, mais qu'elle doit être augmentée face à un adversaire aussi fort que le Maroc.

« Notre efficacité est bonne, mais nous pouvons encore l'améliorer. Plus l'adversaire est fort, plus l'efficacité doit être élevée », a-t-il dit.

Le quart de finale aura lieu le 9 juillet

Le quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc aura lieu le 9 juillet.

Dans ce match pour une place en demi-finale, l'expérience de la France se heurtera au football de caractère du Maroc. Deschamps comprend bien que son équipe doit répondre à ce test avec un niveau de jeu optimal.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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