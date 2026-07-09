QuantumDiamonds reçoit 76 millions d'euros pour révolutionner l'industrie des semi-conducteurs

L'Union européenne continue de soutenir les technologies innovantes afin de renforcer sa position dans la course mondiale aux puces. La startup allemande QuantumDiamonds a reçu 76 millions d'euros de subventions de la Commission européenne et du gouvernement allemand pour avoir développé une méthode totalement nouvelle d'inspection des semi-conducteurs. Ces fonds seront consacrés à la construction d'une nouvelle usine de test de puces à Munich. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le processus de fabrication des semi-conducteurs est extrêmement complexe et délicat, et la détection des défauts peut actuellement prendre des semaines. La technologie proposée par QuantumDiamonds réduit ce processus à seulement deux minutes. Plus important encore, il n'est pas nécessaire d'arrêter la ligne de production pendant l'inspection. Selon TechCrunch, ce projet fait partie d'un plan d'investissement total de 178 millions de dollars.

Le miracle des technologies quantiques et des diamants synthétiques

L'approche de la startup repose sur la détection quantique. Elle utilise les propriétés microscopiques de diamants synthétiques spécialement conçus pour observer le flux de courant électrique à l'intérieur d'une puce. Alors que les méthodes de contrôle actuelles se limitent à l'examen de la surface de la puce sous un microscope, la technologie de QuantumDiamonds peut identifier les défauts dans toutes les couches sans endommager la puce.

Selon le PDG de l'entreprise, Kevin Berghoff, cette technologie est particulièrement cruciale pour les centres de données modernes basés sur l'IA. En effet, à une époque où la possibilité de miniaturiser davantage les transistors touche à sa fin, l'industrie se tourne vers les puces 3D multicouches. L'inspection de structures aussi complexes était devenue presque impossible avec les méthodes traditionnelles.

En termes d'attractivité pour les investisseurs, la startup a attiré non seulement des subventions publiques, mais aussi 15 millions d'euros de capital-risque du secteur privé. Ce tour de table, mené par World Fund, a vu la participation de fonds prestigieux tels que Bayern Kapital, Earlybird et IQ Capital. La direction de l'entreprise souligne l'étendue de sa base de clients et l'établissement de partenariats avec presque tous les grands fabricants de puces.

Sur le plan de l'efficacité économique, les nouveaux équipements seront rentabilisés en quelques mois. Les grandes usines de Taïwan et de Corée du Sud pourraient économiser des centaines de millions de dollars grâce à cette technologie. Cela démontre clairement l'intention de l'Europe d'ajouter de nouveaux acteurs puissants aux côtés de géants technologiques comme ASML.

En conclusion, le projet QuantumDiamonds est l'un des premiers exemples réussis de passage des technologies quantiques de la théorie à la pratique, c'est-à-dire à l'industrie réelle. Cette innovation améliore non seulement la qualité des puces, mais accélère également considérablement les délais de production des appareils électroniques dans le monde entier.