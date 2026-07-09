Rafael Márquez nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique

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Rafael Márquez nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Mexique

La Fédération mexicaine de football a procédé à un changement majeur à la tête de l'équipe nationale. Le défenseur légendaire Rafael Márquez a été présenté comme le nouveau sélectionneur, remplaçant Javier Aguirre. Cette nomination intervient immédiatement après la défaite dramatique du Mexique contre l'Angleterre en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le départ de Javier Aguirre était prévu de longue date. Il avait pour mission de diriger l'équipe lors du tournoi à domicile et de servir de mentor à son adjoint, Márquez. La rencontre perdue 2-3 face à l'Angleterre a marqué la fin de cette mission pour Aguirre, et les rênes ont été officiellement confiées à son protégé.

Une nouvelle ère et des objectifs stratégiques

La mission principale de Rafael Márquez est de préparer l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2030. Il a la responsabilité de rajeunir l'effectif et de former une nouvelle génération. Les erreurs tactiques et les lacunes défensives observées contre l'Angleterre sont les premiers points que le nouveau coach devra corriger.

Selon les informations, ce sont les déséquilibres en défense qui ont permis à des stars comme Jude Bellingham et Harry Kane de marquer les buts de la victoire. Márquez compte s'appuyer sur sa riche expérience de joueur et son potentiel d'entraîneur pour résoudre ces problèmes. Au cours des deux dernières années, il a dirigé le Barça Atlètic, enregistrant 40 victoires en 82 matchs et maîtrisant les méthodes du football moderne en Espagne.

Expérience légendaire et prestige élevé

Rafael Márquez est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du football mexicain. Son palmarès en tant que joueur, incluant deux Ligues des Champions, quatre titres de champion d'Espagne et une Coupe du Monde des Clubs avec le FC Barcelone, devrait être une source de motivation majeure pour les joueurs. Il a également été champion de France avec Monaco et a remporté la Coupe des Confédérations ainsi que deux Gold Cups avec la sélection.

La Fédération mexicaine de football est convaincue que la mentalité d'élite de Márquez jouera un rôle décisif dans la découverte de jeunes talents et leur transformation en une équipe compétitive sur la scène internationale. Désormais, les « Aztèques » entament un cycle de quatre ans sous la direction du nouveau coach, avec un accent mis sur un système défensif stable et une discipline de jeu rigoureuse.

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Jahongir Tursunov
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