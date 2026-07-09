Arsenal accélère les négociations pour le transfert de Bruno Guimaraes

Le club londonien d'Arsenal a franchi une étape décisive pour renforcer son milieu de terrain avant la fermeture du mercato estival. Après que la star brésilienne de Newcastle, Bruno Guimaraes, a exprimé son désir de quitter le club, les "Gunners" sont devenus les principaux prétendants à sa signature. L'équipe de Mikel Arteta, tirant les leçons de la saison dernière, recherche un joueur de haut niveau capable de former un duo au milieu de terrain avec Declan Rice. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, le joueur de 28 ans souhaite quitter St James' Park pour rejoindre un club participant régulièrement à la Ligue des champions. Depuis son arrivée en provenance de Lyon en 2022, Guimaraes est devenu un pilier de Newcastle, mais il semble que le moment soit venu pour lui de relever un nouveau défi. Bien que son contrat actuel court jusqu'en 2028, sa décision de partir devrait porter un coup dur aux plans d'Eddie Howe.

Valeur du transfert et détails des négociations

Des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre les représentants du joueur et le club. Selon certaines informations, le montant du transfert pourrait débuter aux alentours de 60 millions de livres sterling. Bien que Newcastle ne souhaite pas laisser partir son capitaine, la décision ferme du joueur pourrait forcer la direction à faire des compromis. Surtout après les situations concernant des joueurs comme Sandro Tonali et Anthony Gordon, les "Magpies" tentent de maintenir l'équilibre dans leur effectif.

Arsenal cherchait depuis longtemps un candidat approprié pour ce poste. Bien que les recruteurs du club aient étudié des options comme Alex Scott de Bournemouth ou le talent lillois Ayyoub Bouaddi, c'est Bruno Guimaraes qui est considéré comme le "produit fini" capable d'élever immédiatement le niveau de l'équipe. Mikel Arteta apprécie grandement la riche expérience du milieu de terrain brésilien en Premier League.

Changements attendus dans l'effectif

Si ce transfert se concrétise, des changements au sein du club londonien seront inévitables. L'arrivée de Guimaraes pourrait entraîner les processus suivants :

Des offres appropriées seront étudiées pour le milieu de terrain expérimenté de 32 ans, Christian Norgaard ;

La concurrence s'intensifiera entre les joueurs titulaires comme Martin Zubimendi ;

De l'espace sera libéré dans la masse salariale du club pour la nouvelle star.

Mikel Arteta souhaite créer un environnement de concurrence saine au sein de l'équipe. Selon lui, l'arrivée d'un joueur du calibre de Guimaraes renforcera non seulement le milieu de terrain, mais incitera également les autres joueurs à travailler plus dur. C'est un facteur crucial pour Arsenal dans la course au titre en Ligue des champions et en Premier League.

Rappelons que malgré ses origines brésiliennes, Bruno Guimaraes s'est rapidement adapté au football anglais grâce à sa condition physique et son esprit combatif. Sa vision du jeu et la précision de ses passes correspondent parfaitement aux schémas tactiques de Mikel Arteta. Toute l'attention est désormais portée sur l'accord final entre les clubs.