La technologie SynthID de Google démasque pour la première fois une image fake majeure

Un tournant majeur a été franchi dans la lutte contre les contenus générés par AI. Le système de marquage numérique SynthID, développé par Google, a réussi à identifier une image fake controversée impliquant le célèbre sénateur américain Mitch McConnell. Cet événement prouve l'efficacité réelle de la technologie de marquage des produits créés par des réseaux neuronaux. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Au début de cette semaine, une image montrant le sénateur du Kentucky, Mitch McConnell, alité dans un état grave à l'hôpital, a largement circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur Reddit et X. Sur l'image, le corps de l'homme politique était relié à divers tubes médicaux, ce qui a intensifié les inquiétudes concernant sa santé. Cependant, selon ixbt.com, le portail de vérification des faits Snopes a analysé cette image et a confirmé qu'elle était totalement fausse.

La puissance du marquage invisible

Le système SynthID de Google a joué un rôle clé dans la révélation de ce fake. Cette technologie insère une signature numérique spéciale invisible à l'œil nu dans la couche de pixels de l'image. Lorsque les experts de Snopes ont scanné l'image, ils ont détecté le marquage invisible indiquant qu'il s'agissait d'un produit de l'AI. Cela a permis de prouver de manière irréfutable que l'image n'était pas authentique.

La santé du sénateur McConnell est sous les projecteurs depuis une urgence survenue à la mi-juin. Son absence prolongée des apparitions publiques alimentait diverses rumeurs. Dans une telle situation, une image deepfake de haute qualité aurait pu tromper beaucoup de monde, mais les détecteurs modernes ont accompli leur mission.

Comment fonctionne SynthID ?

Google a présenté sa technologie SynthID lors de la conférence des développeurs I/O en 2025. La particularité du système est qu'il intègre le marquage numérique dans l'image elle-même de telle sorte qu'il ne perd pas ses propriétés, même lorsque l'image est capturée en screenshot ou transférée sur d'autres plateformes. Dans le cas de McConnell, bien que l'image ait été téléchargée plusieurs fois, l'algorithme a pu l'identifier.

Actuellement, ce système de sécurité est intégré à tous les modèles Gemini. De plus, en 2026, OpenAI a rejoint cette initiative et a commencé à introduire le marquage SynthID dans ses outils de génération d'images. Cela témoigne de l'union des géants technologiques mondiaux contre la désinformation.

Il convient de noter que SynthID ne peut pour l'instant identifier que les images créées avec les outils des entreprises participant à ce programme (Google, OpenAI). Par exemple, certaines grandes entreprises comme Anthropic n'ont pas encore rejoint ce système. Les utilisateurs peuvent vérifier les images suspectes via Gemini ou à l'aide des outils de vérification ouverts d'OpenAI.