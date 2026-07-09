Conflit entre Truecaller et le régulateur indien : qui profite de la lutte contre le spam ?

Le service mondialement connu Truecaller est entré en conflit ouvert avec le régulateur local des télécommunications (TRAI) en Inde, son plus grand marché. La direction de l'entreprise affirme que les nouvelles réglementations du pays entravent la protection des consommateurs contre les appels indésirables et ouvrent la voie aux fraudeurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le PDG de Truecaller, Rishit Jhunjhunwala, a vivement critiqué le TRAI sur son compte X. Selon lui, le régulateur a interdit à l'application Truecaller d'afficher des informations sur les appels provenant des séries de numéros 1400 et 1600. Cela réduit la confiance des utilisateurs et nuit au système d'appels professionnels.

Le conflit a débuté avec les nouvelles règles introduites en 2024. Selon celles-ci, le gouvernement indien a réservé la série 1400 pour le télémarketing (publicité) et la série 1600 pour les services et les notifications de transactions. Le régulateur estime que ce système devrait aider les utilisateurs à distinguer les appels professionnels officiels des fraudeurs.

La vérité derrière les chiffres

Cependant, les données de Truecaller montrent le contraire. Selon Rishit Jhunjhunwala, les utilisateurs ne font plus confiance à ces séries de numéros spéciaux. Au cours des huit derniers mois, les utilisateurs de Truecaller ont ignoré 81 % des appels de la série 1400 et 79 % de ceux de la série 1600.

De plus, durant cette période, ces deux séries de numéros ont été bloquées manuellement 74 millions de fois par les utilisateurs. Le blocage des numéros de la série 1600 a triplé depuis octobre dernier. Comme Truecaller ne peut pas marquer ces numéros directement comme « spam », l'entreprise a dû introduire le label « Fréquemment bloqué » (Frequently Blocked) pour avertir les utilisateurs.

L'escalade de la situation a été provoquée par un rapport de The Economic Times. Selon celui-ci, le TRAI a demandé le pouvoir de prendre des mesures contre des applications comme Truecaller, Hiya et Whoscall. Le régulateur considère comme illégal le fait que ces applications marquent les numéros professionnels officiels comme « spam ».

Importance du marché et prochaines étapes

L'Inde est considérée comme une zone stratégique vitale pour Truecaller. Sur les 500 millions d'utilisateurs actifs de l'entreprise dans le monde, plus de 350 millions se trouvent en Inde. C'est pourquoi l'entreprise réagit fermement à toute restriction sur ce marché.

Le PDG Rishit Jhunjhunwala a déclaré dans un communiqué que Truecaller est prêt à fournir toutes les données internes au ministère indien des Technologies de l'information. Il a souligné que toute décision réglementaire doit être basée sur des preuves concrètes et l'expérience réelle des utilisateurs, et non sur des suppositions.

Pour l'instant, le gouvernement indien et le régulateur n'ont pas réagi officiellement aux critiques publiques de la direction de Truecaller. Selon ixbt.com, ce conflit pourrait affecter non seulement l'Inde, mais aussi les principes de protection des données personnelles et le fonctionnement des applications de sécurité numérique dans le monde entier.