Révolution dans l'énergie nucléaire : Ampera développe un réacteur sans ravitaillement pendant 30 ans

La société américaine Ampera a annoncé un nouveau projet qui devrait marquer un tournant majeur dans le secteur de l'énergie. En partenariat avec Adelphi Technology, l'entreprise a obtenu les droits exclusifs sur une technologie de génération de neutrons. Cette collaboration vise à développer des réacteurs nucléaires sous-critiques ultra-compacts et sécurisés, destinés à fournir une énergie continue aux Data-centers, aux sites industriels et aux bases militaires. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La particularité de la technologie d'Ampera réside dans sa nature sous-critique. Contrairement aux centrales nucléaires traditionnelles, ces réacteurs ne peuvent pas maintenir une réaction en chaîne de manière autonome. Une source de neutrons externe est nécessaire pour démarrer et maintenir le processus. Selon ixbt.com, si le générateur externe est éteint, la réaction nucléaire s'arrête presque instantanément. Il s'agit d'un mécanisme de sécurité de haut niveau qui réduit au minimum le risque de catastrophes technologiques.

Partenariat technologique et nouvelles opportunités

Dans le cadre du projet, Ampera a acquis une participation dans la société californienne Adelphi Technology. Cette entreprise travaille depuis plus de 40 ans à la création de sources de neutrons compactes pour des projets scientifiques et gouvernementaux. Désormais, ces développements en laboratoire seront adaptés aux systèmes énergétiques commerciaux. Depuis fin 2025, les experts travaillent à l'intégration des générateurs de neutrons dans l'architecture des futurs réacteurs.

Ampera a déjà franchi plusieurs étapes importantes vers la création de sa plateforme nucléaire. Notamment, l'entreprise a présenté un prototype grandeur nature du cœur du réacteur fabriqué par impression 3D. Cette structure en carbure de silicium se distingue par sa durabilité et son efficacité.

30 ans d'énergie autonome et de réserve de combustible

Les développeurs affirment que les réacteurs de nouvelle génération pourront fonctionner jusqu'à 30 ans sans remplacement de combustible. Cet indicateur est particulièrement crucial pour les sites isolés et le transport maritime. À l'avenir, de tels dispositifs devraient être utilisés dans les domaines suivants :

Alimentation autonome en énergie pour les grands Data-centers ;

Source d'énergie stable pour les entreprises industrielles et les usines ;

Indépendance énergétique des bases militaires et des sites stratégiques ;

Moteurs compacts pour les grands navires et sous-marins.

Ampera développe également sa propre infrastructure de combustible. L'entreprise a créé une filiale en Australie spécialisée dans l'approvisionnement en thorium et la production de types de combustibles nucléaires prometteurs. Le thorium est considéré comme une matière première plus sûre et plus abondante dans la nature que l'uranium traditionnel.

Pour les pays qui modernisent leurs systèmes énergétiques et s'intéressent à l'énergie atomique, de telles technologies compactes et sûres pourraient revêtir une grande importance à l'avenir. Les petits réacteurs modulaires se distinguent par une construction plus rapide et une gestion plus sûre que les grandes centrales nucléaires.