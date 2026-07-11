Charge complète en 3 minutes : une batterie à l'état solide record créée en Chine

Des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences ont présenté un prototype de batterie lithium-métal à l'état solide d'un nouveau genre, susceptible de révolutionner l'industrie des véhicules électriques. Cette invention attire l'attention des experts du secteur en offrant simultanément une densité énergétique élevée et une capacité de charge ultra-rapide. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Selon les informations d'Ixbt.com, la nouvelle cellule de batterie a atteint une densité énergétique de 451,5 Wh/kg. Le plus surprenant est que le dispositif est capable de fonctionner avec un coefficient de charge de 20C. Cela signifie que la batterie peut être chargée de 0 à 100 % en seulement trois minutes. Cette technologie pourrait résoudre le problème du temps de charge prolongé, qui reste le principal obstacle pour les propriétaires de véhicules électriques aujourd'hui.

Tests de sécurité et de durabilité

Les chercheurs soulignent également la durabilité de la batterie. Au cours des expériences, elle a conservé ses caractéristiques stables même après avoir subi 700 cycles de charge et de décharge à vitesse maximale. De tels indicateurs sont considérés comme des résultats très élevés pour des batteries à l'état solide.

En matière de sécurité, la nouvelle invention s'est également révélée supérieure aux batteries lithium-ion traditionnelles. La batterie, sous forme de cellule souple (pouch cell), a passé avec succès l'un des tests les plus rigoureux : le test de pénétration par clou (nail penetration test). Un tel test démontre la résistance de la batterie aux courts-circuits et confirme que le risque d'incendie est minime.

Rôle dans l'industrie et perspectives d'avenir

Aujourd'hui, la plupart des véhicules électriques sur le marché mondial, y compris les marques américaines et européennes, prennent en charge des systèmes de charge rapide allant de 150 à 350 kW. Cependant, recharger significativement la batterie prend toujours entre 20 et 40 minutes. Des géants chinois comme BYD, CATL et Ganfeng Lithium mènent actuellement des recherches sérieuses pour réduire ce temps.

Il existe encore plusieurs obstacles à l'introduction de cette nouvelle technologie dans la production de masse :

La complexité du processus de production de masse et son coût élevé ;

La nécessité de tester la durabilité à long terme dans des conditions d'exploitation réelles ;

L'obtention des certificats de conformité aux normes de sécurité des organismes de réglementation nationaux.

Selon les analystes du secteur, les batteries à l'état solide devraient entrer massivement sur le marché entre 2026 et 2028. D'ici là, les batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) resteront les leaders du marché des véhicules électriques en raison de leur faible coût et de leur technologie éprouvée. Cependant, cette découverte des scientifiques chinois permettra à l'avenir de recharger les véhicules électriques encore plus rapidement que le plein d'essence d'une voiture classique.