La gamme Redmi Note 17 va coûter plus cher : Xiaomi promet une qualité digne d'un flagship

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La gamme Redmi Note 17 va coûter plus cher : Xiaomi promet une qualité digne d'un flagship

La gamme Redmi Note, considérée comme la série de smartphones la plus populaire de Xiaomi, devrait subir une hausse de prix significative avec la nouvelle génération. Les représentants de l'entreprise ont laissé entendre que les prix des Redmi Note 17 et Redmi Note 17 Pro seraient plus élevés que ceux des générations précédentes, invitant les utilisateurs à s'y préparer. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le responsable produit de la marque Redmi, Suncun, en échangeant avec des utilisateurs sur le réseau social Weibo, a répondu de manière brève et concise à une question sur le prix des nouveaux appareils : « Préparez-vous moralement ». Selon les informations d'ixbt.com, cela indique que le prix des nouveaux smartphones augmentera considérablement.

Cependant, cette hausse de prix n'est pas seulement une stratégie marketing, mais est liée à une amélioration drastique des spécifications techniques et de la qualité des matériaux. Le responsable a souligné que la gamme Redmi Note 17 bénéficierait du meilleur design, des matériaux les plus nobles et d'une qualité d'assemblage de haut niveau dans l'histoire de cette ligne.

Révolution technique : batterie de 9000 mAh et protection renforcée

Les caractéristiques techniques connues à ce jour sont véritablement impressionnantes. Le modèle Redmi Note 17 de base devrait être équipé d'un écran OLED de 7 pouces, d'un appareil photo de 50 MP et d'une batterie record de 8000 mAh. Il s'agit d'une source d'énergie sans précédent pour les smartphones du segment intermédiaire.

Le modèle Redmi Note 17 Pro atteint des sommets encore plus élevés. Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

  • Une immense batterie de 9000 mAh ;
  • Un écran plat avec une résolution 1.5K et une luminosité de 3500 nits ;
  • Un verre de protection Gorilla Glass Victus 2 ;
  • Un boîtier entièrement protégé contre l'eau et la poussière selon les normes IP66, IP68, IP69 et IP69K.
De plus, Xiaomi a annoncé un programme de support de batterie spécial pour la version Pro. Si la capacité de la batterie tombe en dessous de 80 % au cours des quatre premières années, l'entreprise la remplacera gratuitement. La cinquième année, sous certaines conditions, les utilisateurs auront la possibilité d'installer une batterie encore plus grande de 10 000 mAh.

Sur le marché, la série Redmi Note a toujours été leader en termes de rapport « prix-qualité ». La hausse des prix pourrait être une surprise pour les acheteurs locaux, mais les caractéristiques de niveau flagship proposées devraient justifier ce changement. Pour l'instant, la date exacte de présentation et de commercialisation des nouveaux modèles n'a pas été annoncée.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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