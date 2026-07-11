La startup Phia, cofondée par la fille de Bill Gates, accusée de fraude

La startup de shopping Phia, cofondée par Phoebe Gates, fille du milliardaire Bill Gates, et sa partenaire Sophia Kianni, est au cœur d'une grave controverse. Selon une enquête menée par Bloomberg, la plateforme est accusée d'utiliser une pratique déloyale appelée « cookie stuffing ». Cette méthode aurait permis à la startup de percevoir illégalement des commissions sur des ventes qu'elle n'avait pas générées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Le projet Phia a été lancé en 2025 et a réussi à lever plus de 40 millions de dollars en peu de temps. La présence de célébrités mondiales comme Kim Kardashian et Hailey Bieber parmi les investisseurs avait encore accru l'intérêt pour le projet. Cependant, les récentes accusations devraient gravement nuire à la réputation de la startup et remettre en question son avenir.

Selon Bloomberg, Phia fonctionne sous forme d'extension de navigateur et aide les utilisateurs à trouver les meilleurs prix et codes de réduction dans diverses boutiques en ligne. Le système repose sur le marketing d'affiliation : si un utilisateur effectue un achat via l'application, le magasin verse une commission à la startup.

Concurrence déloyale et mécanisme de « cookie stuffing »

L'enquête a révélé que même lorsqu'un utilisateur accédait à un site de boutique en ligne par lui-même ou via une autre plateforme, Phia ouvrait secrètement une nouvelle page en arrière-plan. Lors du paiement, le programme supprimait les codes de parrainage d'autres partenaires pour les remplacer par le sien. En conséquence, la commission d'achat n'était pas versée au véritable prescripteur, mais sur le compte de Phia.

Suite à la révélation de cette affaire, Impact.com, l'une des plus grandes plateformes d'affiliation, a cessé de travailler avec Phia et l'a exclue du système. Il convient de noter que de telles pratiques ont déjà causé des litiges entre grandes entreprises. Par exemple, le service Honey, détenu par PayPal, fait actuellement l'objet de poursuites pour des accusations similaires.

Dans une déclaration à Bloomberg, les représentants de Phia ont indiqué que le problème avait été identifié et que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour le résoudre. Bien qu'une nouvelle vérification effectuée par le média ait confirmé que l'erreur avait été corrigée, on ignore encore si les partenaires et les grands détaillants seront satisfaits de cette « correction ».

Alors que les achats en ligne et les services de cashback deviennent de plus en plus populaires, de telles fraudes technologiques remettent la question de l'éthique numérique à l'ordre du jour sur le marché international. Pour l'instant, la direction de Phia et Phoebe Gates s'abstiennent de faire toute déclaration officielle supplémentaire sur la situation.