La startup Phia, cofondée par la fille de Bill Gates, accusée de fraude

·34·Technologie
La startup Phia, cofondée par la fille de Bill Gates, accusée de fraude

La startup de shopping Phia, cofondée par Phoebe Gates, fille du milliardaire Bill Gates, et sa partenaire Sophia Kianni, est au cœur d'une grave controverse. Selon une enquête menée par Bloomberg, la plateforme est accusée d'utiliser une pratique déloyale appelée « cookie stuffing ». Cette méthode aurait permis à la startup de percevoir illégalement des commissions sur des ventes qu'elle n'avait pas générées. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique. rapporte.

Le projet Phia a été lancé en 2025 et a réussi à lever plus de 40 millions de dollars en peu de temps. La présence de célébrités mondiales comme Kim Kardashian et Hailey Bieber parmi les investisseurs avait encore accru l'intérêt pour le projet. Cependant, les récentes accusations devraient gravement nuire à la réputation de la startup et remettre en question son avenir.

Selon Bloomberg, Phia fonctionne sous forme d'extension de navigateur et aide les utilisateurs à trouver les meilleurs prix et codes de réduction dans diverses boutiques en ligne. Le système repose sur le marketing d'affiliation : si un utilisateur effectue un achat via l'application, le magasin verse une commission à la startup.

Concurrence déloyale et mécanisme de « cookie stuffing »

L'enquête a révélé que même lorsqu'un utilisateur accédait à un site de boutique en ligne par lui-même ou via une autre plateforme, Phia ouvrait secrètement une nouvelle page en arrière-plan. Lors du paiement, le programme supprimait les codes de parrainage d'autres partenaires pour les remplacer par le sien. En conséquence, la commission d'achat n'était pas versée au véritable prescripteur, mais sur le compte de Phia.

Suite à la révélation de cette affaire, Impact.com, l'une des plus grandes plateformes d'affiliation, a cessé de travailler avec Phia et l'a exclue du système. Il convient de noter que de telles pratiques ont déjà causé des litiges entre grandes entreprises. Par exemple, le service Honey, détenu par PayPal, fait actuellement l'objet de poursuites pour des accusations similaires.

Dans une déclaration à Bloomberg, les représentants de Phia ont indiqué que le problème avait été identifié et que toutes les mesures nécessaires avaient été prises pour le résoudre. Bien qu'une nouvelle vérification effectuée par le média ait confirmé que l'erreur avait été corrigée, on ignore encore si les partenaires et les grands détaillants seront satisfaits de cette « correction ».

Alors que les achats en ligne et les services de cashback deviennent de plus en plus populaires, de telles fraudes technologiques remettent la question de l'éthique numérique à l'ordre du jour sur le marché international. Pour l'instant, la direction de Phia et Phoebe Gates s'abstiennent de faire toute déclaration officielle supplémentaire sur la situation.

PhiaBill GatesСтартапТехнологияBloomberg
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Révolution dans l'énergie nucléaire : Ampera développe un réacteur sans ravitaillement pendant 30 ansRévolution dans l'énergie nucléaire : Ampera développe un réacteur sans ravitaillement pendant 30 ansAujourd'hui, 05:55Révolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburantRévolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburantAujourd'hui, 05:20Xiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du lingeXiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du lingeAujourd'hui, 04:52Meta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateursMeta supprime une fonctionnalité controversée d'IA sur Instagram après les protestations des utilisateursAujourd'hui, 04:51La gamme Redmi Note 17 va coûter plus cher : Xiaomi promet une qualité digne d'un flagshipLa gamme Redmi Note 17 va coûter plus cher : Xiaomi promet une qualité digne d'un flagshipAujourd'hui, 04:28Charge complète en 3 minutes : une batterie à l'état solide record créée en ChineCharge complète en 3 minutes : une batterie à l'état solide record créée en ChineAujourd'hui, 03:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance