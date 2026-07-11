Xiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du linge

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Xiaomi présente le révolutionnaire ensemble Mijia Washing and Drying Set Pro pour l'entretien du linge

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé le Mijia Washing and Drying Set Pro, un ensemble qui promet de faire sensation sur le marché de l'électroménager. Ce nouvel ensemble comprend un lave-linge intelligent d'une capacité de 10 kg et un sèche-linge de même capacité. Selon ixbt.com, le prix de cet ensemble premium est fixé à environ 900 dollars, et il devrait surprendre même les utilisateurs les plus exigeants grâce à ses fonctionnalités innovantes. C'est ce que rapporte l'actualité d'Ixbt.com.

La principale caractéristique du lave-linge est la technologie Super Electrolysis. Des électrodes spéciales avec un revêtement en diamant à l'intérieur de l'appareil génèrent de l'oxygène actif par électrolyse de l'eau. Les ingénieurs de Xiaomi affirment que cette méthode permet de nettoyer les tissus plus en profondeur que les détergents traditionnels et d'éliminer facilement les taches les plus tenaces.

Dosage intelligent et économie de ressources

Le Mijia Washing and Drying Set Pro est équipé d'un système de dosage intelligent. L'appareil détermine automatiquement le poids du linge dans le tambour et calcule la quantité de détergent et d'adoucissant avec une précision de 0,75 ml. Une fois remplis, les réservoirs suffisent pour environ un mois d'utilisation. Les utilisateurs peuvent également utiliser des liquides désinfectants à la place de l'adoucissant.

Une attention particulière a été portée à l'économie de temps et de ressources. Le mode rapide pour le lavage quotidien ne dure que 36 minutes. Selon les estimations du fabricant, ce mode réduit le temps de travail de 45 %, la consommation d'eau de 33 % et la consommation d'électricité de 40 %, ce qui est très pertinent pour le marché actuel où l'efficacité énergétique est primordiale.

Approche délicate des tissus et technologie de séchage

Le sèche-linge inclus dans l'ensemble est équipé d'une pompe à chaleur (heat pump), offrant un mode de séchage délicat à une température d'environ 36 °C. Le système sélectionne automatiquement les paramètres en fonction du type de tissu, garantissant que même les vêtements en laine ne sont pas endommagés. Pour les propriétaires d'animaux, un système de filtration spécial à quatre étapes a été développé pour éliminer efficacement les poils et les fibres fines des vêtements.

Le design des appareils est également remarquable : grâce à leur boîtier compact, ils peuvent être parfaitement intégrés dans les meubles. Selon les préférences de l'utilisateur, il est possible d'installer les machines côte à côte ou empilées (en colonne). En position verticale, la hauteur totale est de 1720 mm, ce qui permet d'économiser considérablement de l'espace dans l'appartement.

En tant qu'élément de l'écosystème Xiaomi, cet ensemble est contrôlé à distance via l'application Mi Home. Il prend également en charge l'assistant vocal Xiao AI et les mises à jour logicielles à distance (OTA). Des commodités petites mais importantes, comme l'éclairage intérieur du tambour et la possibilité d'ajouter du linge pendant le cycle de lavage, rendent l'utilisation encore plus agréable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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