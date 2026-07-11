Révolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburant

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Révolution spatiale : Zenno Astronautics teste un moteur magnétique sans carburant

La startup néo-zélandaise Zenno Astronautics a testé avec succès une technologie qui pourrait transformer l'industrie spatiale. L'entreprise a utilisé pour la première fois dans l'espace un système fonctionnant avec des aimants supraconducteurs, éliminant le besoin de carburant chimique traditionnel pour diriger les satellites. Cette technologie pourrait prolonger considérablement la durée de vie des satellites et réduire les coûts d'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce système, baptisé Supertorquer, était installé sur le satellite Mira de la société Impulse Space. L'appareil a été mis en orbite en novembre dernier lors d'une mission de SpaceX. Au cours des tests, le système a prouvé qu'il pouvait modifier avec succès l'orientation du satellite en interagissant avec le champ magnétique terrestre.

Principe de fonctionnement et avantages de la technologie

Contrairement aux moteurs traditionnels, le Supertorquer utilise l'énergie électrique générée par des panneaux solaires. Cette énergie alimente des bobines supraconductrices pour créer un champ magnétique contrôlé. Ce champ interagit avec le champ magnétique terrestre pour générer la force nécessaire à la rotation de l'appareil. Aucun carburant n'est consommé, ce qui permet de réduire le poids du satellite.

Pour atteindre l'état de supraconductivité, les bobines doivent être maintenues à très basse température. Les ingénieurs de Zenno Astronautics ont développé un système de refroidissement spécial adapté aux conditions spatiales. Ce système maintient la température des bobines à -196 °C grâce à une pompe à chaleur et une isolation multicouche. Surtout, ce processus de refroidissement complexe ne consomme que 48 watts d'énergie.

Projets futurs : de la Lune à Mars

Selon Max Arshavsky, fondateur et PDG de Zenno Astronautics, l'énergie solaire est disponible en quantité illimitée dans l'espace, ce qui fait des systèmes magnétiques le moyen le plus efficace pour piloter les satellites. L'entreprise prévoit d'étendre cette technologie à l'avenir. Les objectifs futurs incluent :

  • L'amélioration des systèmes de rendez-vous et d'amarrage des engins spatiaux ;
  • La création de moteurs magnétiques alimentés uniquement par l'énergie solaire pour les vaisseaux en route vers la Lune et Mars ;
  • La conception de boucliers magnétiques pour la protection contre les radiations spatiales.
Bien que l'idée de protection contre les radiations n'en soit qu'au stade conceptuel, le succès du système de pilotage sans carburant a ouvert une nouvelle ère dans les technologies spatiales. Selon Ixbt.com, cette invention permettra aux satellites de rester plus longtemps en orbite, car leur activité ne dépendra plus des réserves de carburant limitées à bord.

КосмосТехнологияZenно АстронаутиксSpaceXСунъий Йўлдош
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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