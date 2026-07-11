Bluesky nomme un nouveau PDG permanent

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Bluesky nomme un nouveau PDG permanent

Bluesky, le réseau social considéré comme une alternative majeure à X (anciennement Twitter), a connu un changement de direction important. Toni Schneider, qui assurait l'intérim depuis mars dernier, a été officiellement nommé PDG permanent. Cette nomination intervient alors que la plateforme revoit sa stratégie de développement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Toni Schneider possède une vaste expérience dans le monde de la technologie. Il est connu pour avoir été le directeur fondateur d'Automattic, l'entreprise derrière des projets majeurs comme WordPress et Tumblr. Il est également associé chez True Ventures, l'une des sociétés de capital-risque ayant investi dans Bluesky. Selon Schneider, après quatre mois d'intérim, il a été convaincu par la mission de la plateforme et a décidé de conserver son poste.

Rappelons que Jay Graber, dirigeante de longue date du projet Bluesky, a quitté ses fonctions en mars pour devenir directrice de l'innovation. Sous l'ère Graber, le nombre d'utilisateurs de la plateforme a atteint 43 millions et la technologie décentralisée appelée AT Protocol a été considérablement étendue. Schneider a désormais pour objectif de construire de nouvelles fonctionnalités sur cette base.

Nouvelle stratégie : petites communautés et confidentialité

Dans son blog personnel, Toni Schneider a évoqué ses projets futurs, soulignant qu'il se concentrerait sur la création de « petits espaces et de communautés fermées ». Selon lui, cette approche favorisera la prochaine vague d'innovation et la croissance des utilisateurs. Cela marque une volonté de privilégier des environnements plus sûrs basés sur les centres d'intérêt plutôt qu'un flux mondial ouvert.

L'histoire de Bluesky est directement liée à Twitter. Initialement lancée comme un petit projet au sein de Twitter, la plateforme est devenue une structure indépendante. Surtout après qu'Elon Musk a pris le contrôle de Twitter pour le renommer X, Bluesky est devenu le refuge principal pour les utilisateurs mécontents des changements.

Cependant, selon les dernières données, la plateforme peine à fidéliser ses utilisateurs. Bien que l'activité ait fortement augmenté après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, le rythme de croissance a ralenti par la suite. Alors que certains experts doutent de l'avenir de la plateforme, la nomination d'un nouveau dirigeant pourrait être cruciale pour Bluesky.

La tâche principale de Schneider est de faire de Bluesky non pas une simple « copie de X », mais une marque indépendante avec ses propres valeurs. Il a conclu son message par ces mots : « Nous ne sommes qu'au tout début de cette histoire ».

BlueskyToni SchneiderИжтимоий ТармоқТехнологияElon Musk
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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