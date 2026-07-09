Nandan Nilekani quitte la direction de Fundamentum : 200 millions de dollars pour un nouveau fonds

Nandan Nilekani, cofondateur du géant indien de l'IT Infosys et architecte de l'infrastructure numérique du pays, quitte son poste de partenaire général (GP) chez Fundamentum Partnership, la société de capital-risque qu'il a cofondée. Ce changement inattendu survient alors que la société lance son troisième fonds de 200 millions de dollars. Selon TechCrunch, bien que Nilekani se retire de la gestion active, il restera le principal investisseur du fonds. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

À 71 ans, Nandan Nilekani est l'une des figures les plus influentes du monde technologique indien. Il a non seulement fondé Infosys, mais a également été le fer de lance de la création d'Aadhaar, le plus grand système d'identification biométrique au monde, ainsi que du réseau UPI pour les paiements en temps réel. Son nouveau statut chez Fundamentum devrait désormais se concentrer davantage sur le conseil et le mentorat.

Changements stratégiques et nouveaux objectifs

Sanjeev Aggarwal, cofondateur de Fundamentum, souligne que le départ de Nilekani est une formalité et qu'il restera une partie intégrante de l'entreprise. Dans le cadre du troisième fonds, il continuera à fournir une orientation stratégique aux fondateurs des sociétés en portefeuille et à soutenir les équipes. Ce changement est également lié à l'élargissement de la direction de l'entreprise et à l'ouverture de la voie à une nouvelle génération d'investisseurs.

Le fonds Fund III nouvellement créé se concentrera principalement sur les domaines suivants :

Technologies grand public (Consumer Tech) ;

Projets Fintech ;

Produits d'intelligence artificielle (AI) ;

Startups en série B et au-delà.

Le fonds prévoit de soutenir entre 8 et 10 startups, avec un investissement moyen prévu d'environ 10,5 millions de dollars par projet. Le processus de collecte de fonds a commencé et devrait être achevé dans les 12 à 18 prochains mois. Il est intéressant de noter que la moitié du capital du fonds sera attirée par des investisseurs internationaux, tandis que l'autre moitié proviendra d'institutions locales et de family offices indiens.

Nouvelles tendances sur le marché du capital-risque

Cette démarche de Fundamentum illustre l'évolution de l'écosystème du capital-risque en Inde. Si, il y a dix ans, les fonds du pays dépendaient principalement des capitaux étrangers, la part des investisseurs locaux a considérablement augmenté aujourd'hui. Nilekani devrait réaliser l'investissement le plus important de son histoire personnelle dans ce fonds, ce qui témoigne de sa confiance dans le marché indien des startups.

Pour rappel, Fundamentum a jusqu'à présent investi dans des projets à succès tels que la plateforme de vente de voitures Spinny, la pharmacie en ligne PharmEasy et le service de livres audio Kuku FM. Avec ce nouveau fonds, l'entreprise vise à donner une impulsion encore plus forte au développement de l'économie numérique indienne. L'association de l'expérience de Nilekani et de l'enthousiasme de la nouvelle équipe devrait porter ses fruits.