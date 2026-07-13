Le réseau quantique magistral de RJD obtient une certification officielle : Un nouveau niveau de sécurité

Le réseau quantique magistral créé par la société Chemins de fer russes (RJD) a reçu une certification officielle du Service fédéral de contrôle technique et d'exportation (FSTEK). Ce document confirme que le réseau répond à toutes les exigences des systèmes d'information protégés de classe II et est conforme aux normes les plus élevées en matière de cybersécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

La technologie de communication quantique utilise les lois de la physique quantique pour la transmission de données, réduisant à presque zéro la possibilité d'intercepter ou de lire secrètement les messages. Selon ixbt.com, le certificat obtenu permet désormais à l'entreprise de proposer ses services de réseau quantique à des organisations tierces. Cela est particulièrement pertinent à une époque où la demande de protection des infrastructures critiques augmente.

Perspectives dans l'industrie et la finance

Selon les experts, les systèmes de communication quantique seront très demandés, principalement dans les secteurs de la finance, du complexe énergétique, de l'industrie, de la santé et des transports. Actuellement, des projets pilotes sont en cours de mise en œuvre avec la Banque centrale de Russie, le Trésor fédéral et plusieurs grandes banques commerciales.

Alexandre Shoitov, représentant du ministère du Développement numérique de Russie, a souligné que la technologie de communication quantique a atteint un stade de développement avancé. L'extension du réseau est prévue d'ici 2030, processus intégré à la feuille de route du projet national « Économie des données ».

En Ouzbékistan, la cybersécurité et l'intégrité des données restent des sujets prioritaires. La transition vers les technologies quantiques par des opérateurs de transport majeurs comme RJD pourrait influencer les normes de logistique et de sécurité numérique dans la région, les liaisons ferroviaires étant des maillons essentiels des corridors de transit internationaux.

La direction de RJD souligne que l'obtention de cette attestation ne répond pas seulement aux besoins internes, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour le développement du marché des communications quantiques. Ce réseau, basé sur la technologie de distribution de clés quantiques, devrait permettre à l'avenir de renoncer totalement aux méthodes cryptographiques traditionnelles.

En conclusion, le passage des technologies quantiques à une phase commerciale propulsera l'échange d'informations confidentielles entre les secteurs public et privé vers un niveau inédit. Il s'agit d'une étape stratégique dans le contexte actuel de menaces cybernétiques élevées.