Une victoire en Ligue des champions de la CAF et des débuts à la Coupe du Monde 2026 : la carrière du milieu de terrain de 25 ans Jayden Adams était en pleine ascension à l'été 2026. Cependant, peu après l'élimination de l'équipe nationale d'Afrique du Sud du tournoi, un événement tragique a secoué le monde du football. Le jeune joueur, plein de rêves et de projets, est décédé subitement.

Zamin.uz présente les détails de cette perte soudaine et mystérieuse.

Résultat historique au Mondial et derniers matchs

L'équipe d'Afrique du Sud a créé une immense sensation lors de la Coupe du Monde 2026 en atteignant la phase à élimination directe pour la première fois de son histoire. Le talentueux milieu de terrain Jayden Adams a grandement contribué à ce succès historique :

Il a disputé les trois matchs de la phase de groupes.

Mexique et République tchèque il a débuté ces rencontres cruciales en tant que titulaire.

Corée du Sudcontre il est entré en jeu en tant que remplaçant.

Il s'est avéré plus tard que le match contre la Corée était le dernier de sa carrière. Adams est resté sur le banc lors du match de phase à élimination directe contre le Canada. Quelques jours après le retour de l'équipe nationale, la triste nouvelle de son décès a été annoncée.

« Personne ne s'y attendait » — La douleur de son entraîneur

Soccer Laduma rapporte les propos de l'entraîneur du joueur, qui n'a pu cacher son état de choc :

« Cette perte nous a tous anéantis. Nous venions de rentrer de la Coupe du Monde et nous avons appris cette nouvelle. Nous lui avions parlé hier, il attendait la nouvelle saison avec impatience. C'est pourquoi nous ne trouvons pas les mots. Je demande simplement de respecter la vie privée de sa famille. Oui, je confirme – il est décédé. Personne ne s'y attendait. »

Le secret derrière les victoires : une dépression suspectée

Les causes du décès du joueur n'ont pas encore été officiellement révélées. Selon certaines informations, malgré ses succès extérieurs, Adams aurait pu souffrir de dépression.

Pourtant, son conseiller psychologique Brendin Johnson a affirmé qu'après la Coupe du Monde, Jayden était de très bonne humeur. Sur le plan sportif, tout se déroulait également avec beaucoup de succès.

Le parcours court mais brillant de Jayden Adams :

Année / Saison Réalisations et succès 2024 Débuts avec l'équipe nationale d'Afrique du Sud et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Saison dernière Champion national avec l'équipe des Mamelodi Sundowns. Saison 2025/26 Vainqueur de la Ligue des champions de la CAF. Il a été titulaire lors de tous les matchs importants et en finale. Été 2026 Participation à la Coupe du Monde et contribution majeure au résultat historique de l'équipe.

La Fédération sud-africaine de football a exprimé sa profonde tristesse, soulignant que le pays a perdu l'un de ses joueurs les plus talentueux et prometteurs. Une enquête sur cet événement tragique est en cours.