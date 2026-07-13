L'application TV Time ferme ses portes : son fondateur annonce la nouvelle plateforme Bingers

L'application TV Time, devenue la plateforme préférée de millions d'amateurs de films et de séries dans le monde, cesse ses activités. Cette nouvelle a provoqué un tollé parmi les utilisateurs, plus de 25 000 personnes ayant même signé une pétition pour sauver l'application. Cependant, le fondateur original du projet, Antonio Pinto, a décidé de redresser la situation et a annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme alternative appelée Bingers. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, Antonio Pinto avait vendu son projet TVShow Time (devenu plus tard TV Time) à la société Whip Media en 2016. Actuellement, comme cette entreprise a décidé de concentrer ses efforts sur les technologies AI, elle a choisi de fermer le service, dont les coûts étaient élevés. Pour éviter la dispersion de la communauté qu'il a fondée, Pinto a commencé à travailler sur un nouveau foyer : l'application Bingers.

Une nouvelle solution pour d'anciens problèmes

Bingers ne sera pas un simple clone de TV Time. Pinto écrit sur son blog qu'il vise à éliminer les défauts techniques qui ont tourmenté les utilisateurs pendant des années. En particulier, la lenteur de l'application TV Time et la surcharge des serveurs étaient parmi les principaux problèmes. Selon Appfigures, l'application a été téléchargée 26,4 millions de fois, et maintenir une telle échelle a coûté très cher.

Il s'avère que les abonnements payants de la plateforme TV Time ne couvraient que 10 % des coûts des serveurs. Bingers, quant à elle, est construite dès le départ sur une architecture plus efficace. Cela permet non seulement de réduire les coûts de serveur, mais aussi d'assurer la rapidité de l'application même lorsque des millions d'utilisateurs marquent simultanément des épisodes comme vus.

Les données des utilisateurs seront préservées

L'une des nouvelles les plus importantes est que les utilisateurs de TV Time ne perdront pas les données accumulées au fil des années. Le système Bingers permettra d'importer les archives de l'ancienne application, y compris la liste des épisodes vus et les commentaires de la communauté. Cela offre également une commodité aux utilisateurs, car beaucoup ont l'habitude de tenir des statistiques sur les séries qu'ils ont regardées.

L'application ne sert pas seulement à tenir des statistiques, mais remplit également une fonction de réseau social. Pinto, soulignant que les discussions au sein de la communauté sont pour lui une "seconde famille", promet de recréer sur la nouvelle plateforme l'ambiance de dialogue en direct après chaque épisode. Actuellement, une liste d'attente est ouverte sur le site web de Bingers, et les utilisateurs peuvent s'inscrire pour être informés des nouveautés.

Selon le planning, l'application Bingers apparaîtra sur l'App Store et Google Play d'ici fin juillet 2026. TV Time sera retirée des boutiques officielles à partir du 15 juillet de cette année. Par conséquent, il est conseillé aux utilisateurs d'exporter leurs données via les outils GDPR. De tels changements ont démontré une fois de plus à quel point un modèle économique durable est crucial sur le marché des services numériques.