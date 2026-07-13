Des parents arrêtés après avoir laissé leurs six enfants dans une voiture sous la chaleur

·4·Monde
Des parents arrêtés après avoir laissé leurs six enfants dans une voiture sous la chaleur

Dans l'État du Kansas, aux États-Unis, un couple a été poursuivi en justice pour avoir laissé ses six enfants dans une voiture sous une chaleur torride pendant qu'ils Wingstop mangeaient dans un fast-food.

Il a été rapporté que Michael Krueger, 53 ans, et Tiffany Krueger, 40 ans, sont restés environ 20 à 30 minutes à l'intérieur du restaurant de la ville de Salina. Pendant ce temps, deux nourrissons de 7 mois, ainsi que des enfants de 2, 4, 5 et 13 ans, ont été laissés dans une voiture sans climatisation et avec une seule fenêtre partiellement ouverte.

Le jour de l'incident, la température dans la ville a atteint près de 40 degrés Celsius, avec un indice de chaleur dépassant les 100 degrés Fahrenheit. Après avoir reçu un signalement, la police et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux pour vérifier l'état des enfants. Aucun cas de coup de chaleur n'a été signalé. Par la suite, tous les enfants ont été placés sous protection temporaire de l'État.

Deux jeunes enfants sont assis sur le siège arrière d'une voiture.

Chad Skovill, porte-parole des pompiers de Salina, a souligné que le corps des enfants se réchauffe trois à cinq fois plus vite que celui des adultes, ajoutant qu'il ne faut jamais laisser d'enfants sans surveillance dans une voiture fermée, même pour quelques minutes.

De plus, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont rappelé que laisser une fenêtre de voiture partiellement ouverte ne suffit pas à protéger les enfants de la chaleur.

Actuellement, Michael et Tiffany Krueger font chacun l'objet de poursuites pénales pour avoir mis six enfants en danger.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un navire vieux de 300 ans rempli de trésors découvert dans la mer de NorvègeUn navire vieux de 300 ans rempli de trésors découvert dans la mer de NorvègeAujourd'hui, 18:16Un incendie tragique dans un bar de Bangkok piège les clientsUn incendie tragique dans un bar de Bangkok piège les clientsAujourd'hui, 17:55Un homme de 28 ans abattu dans un restaurant à BodrumUn homme de 28 ans abattu dans un restaurant à BodrumAujourd'hui, 17:17Une bague portant l'inscription « Allah » découverte dans une tombe viking en SuèdeUne bague portant l'inscription « Allah » découverte dans une tombe viking en SuèdeAujourd'hui, 15:22Un chien qui comprend les gestes de son maître fascine les réseaux sociauxUn chien qui comprend les gestes de son maître fascine les réseaux sociauxAujourd'hui, 15:12L'Inde décrète une journée de deuil nationalL'Inde décrète une journée de deuil nationalAujourd'hui, 11:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois