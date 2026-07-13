Des parents arrêtés après avoir laissé leurs six enfants dans une voiture sous la chaleur

Dans l'État du Kansas, aux États-Unis, un couple a été poursuivi en justice pour avoir laissé ses six enfants dans une voiture sous une chaleur torride pendant qu'ils Wingstop mangeaient dans un fast-food.

Il a été rapporté que Michael Krueger, 53 ans, et Tiffany Krueger, 40 ans, sont restés environ 20 à 30 minutes à l'intérieur du restaurant de la ville de Salina. Pendant ce temps, deux nourrissons de 7 mois, ainsi que des enfants de 2, 4, 5 et 13 ans, ont été laissés dans une voiture sans climatisation et avec une seule fenêtre partiellement ouverte.

Le jour de l'incident, la température dans la ville a atteint près de 40 degrés Celsius, avec un indice de chaleur dépassant les 100 degrés Fahrenheit. Après avoir reçu un signalement, la police et les services d'urgence sont arrivés sur les lieux pour vérifier l'état des enfants. Aucun cas de coup de chaleur n'a été signalé. Par la suite, tous les enfants ont été placés sous protection temporaire de l'État.

Chad Skovill, porte-parole des pompiers de Salina, a souligné que le corps des enfants se réchauffe trois à cinq fois plus vite que celui des adultes, ajoutant qu'il ne faut jamais laisser d'enfants sans surveillance dans une voiture fermée, même pour quelques minutes.

De plus, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des États-Unis ont rappelé que laisser une fenêtre de voiture partiellement ouverte ne suffit pas à protéger les enfants de la chaleur.

Actuellement, Michael et Tiffany Krueger font chacun l'objet de poursuites pénales pour avoir mis six enfants en danger.