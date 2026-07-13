Anthropic, l'une des principales startups dans le domaine de l'intelligence artificielle, a commencé à localiser les prix de son service de chatbot Claude sur le marché indien. Cette mesure est considérée comme une stratégie visant à renforcer la position de l'entreprise dans cette région, qui est son plus grand marché en dehors des États-Unis. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Désormais, de nombreux utilisateurs en Inde ont commencé à voir les tarifs du service sur le site web et les applications mobiles de Claude dans la devise locale, la roupie. Selon TechCrunch, les utilisateurs étaient auparavant confrontés à des difficultés liées aux prix en dollars internationaux et à la conversion des devises. Avec cette étape, Anthropic vise à simplifier le processus de paiement pour les utilisateurs.

Concurrence et systèmes de paiement

Bien que les prix soient désormais affichés en roupies, Anthropic n'a pas encore intégré le système de paiement instantané UPI (Unified Payments Interface), très populaire en Inde. Pour l'instant, les paiements s'effectuent uniquement par cartes bancaires ou via les boutiques d'applications Apple et Google. OpenAI a une longueur d'avance à cet égard, ayant déjà introduit la tarification en roupies et le système UPI pour ChatGPT dès le mois d'août.

L'Inde est une région extrêmement importante pour Anthropic, car elle représente 5,8 % des utilisateurs mondiaux de Claude. À cet égard, l'Inde occupe la deuxième place mondiale après les États-Unis. L'entreprise a ouvert un bureau à Bangalore en février et a recruté Irina Ghose, ancienne dirigeante de Microsoft India, pour diriger les activités dans cette région.

Différences de prix et partenariats

Les prix locaux sont fixés comme suit : l'abonnement Claude Pro est fixé à 2 000 roupies par mois (environ 21 dollars) sur une base annuelle. À titre de comparaison, ce service coûte 17 dollars par mois aux États-Unis. Le plan Claude Max est fixé à 11 999 roupies (environ 125 dollars), ce qui est également légèrement plus élevé que le prix de 100 dollars aux États-Unis. Cette différence de prix s'explique par l'inclusion des taxes locales.

Anthropic a établi des partenariats avec des géants indiens de l'informatique tels qu'Infosys et Tata Consultancy Services. Cette collaboration vise à étendre les solutions d'intelligence artificielle au niveau de l'entreprise. Après les malentendus survenus l'année dernière en raison de restrictions d'accès à certains modèles, l'entreprise tente désormais de regagner la confiance des développeurs.

De telles nouvelles sont également importantes pour les utilisateurs en Ouzbékistan, car le passage des entreprises mondiales à une politique de prix régionale laisse espérer l'introduction de tarifs plus avantageux pour le marché d'Asie centrale à l'avenir. Pour l'instant, les utilisateurs locaux continuent d'utiliser les services de Claude sur la base des tarifs internationaux standard.