Le FC Barcelone refuse de prolonger Ferran Torres : une question financière

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, hésite à prolonger le contrat de l'attaquant Ferran Torres. Bien que le joueur reste une pièce importante du système de rotation sous Hansi Flick, la situation financière précaire du club contraint la direction à la prudence. Derrière cette décision se cache une clause secrète dans l'accord initial conclu avec Manchester City, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon The Athletic, la réticence de l'administration barcelonaise à signer un nouveau bail avec Torres est liée aux conditions du transfert de janvier 2022. À l'époque, les Catalans avaient accepté de payer 55 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Cependant, une autre clause mineure mais cruciale est devenue un obstacle majeur pour le club aujourd'hui.

Une clause secrète en faveur de Manchester City

Le fait est que si le FC Barcelone signe officiellement un nouveau contrat avec Ferran Torres, il devra verser aux champions d'Angleterre une somme supplémentaire d'environ 7 à 8 millions d'euros. Cela porterait le coût total du transfert du joueur à près de 73 millions d'euros. Face aux contraintes financières et aux besoins de nouveaux recrutements, notamment Karim Adeyemi, la direction juge déraisonnable de dépenser une telle somme pour un joueur de rotation.

Dans la situation actuelle, les dirigeants du club sont convaincus que vendre Torres lors du mercato estival est la meilleure option. Cela permettrait non seulement au Barça d'éviter le paiement supplémentaire à Manchester City, mais aussi de prévenir le risque de voir le joueur partir gratuitement en tant qu'agent libre. Selon Goal.com, la valeur marchande du joueur reste élevée, offrant une opportunité de renflouer les caisses du club.

Dans ce contexte d'incertitude, le Paris Saint-Germain suit la situation de près. Les champions de France cherchent à renforcer leur ligne d'attaque avec un joueur polyvalent, et l'équipe de Luis Enrique apprécie le profil de l'ailier espagnol. Bien que le PSG n'ait pas encore formulé d'offre officielle, l'intérêt du club serait très sérieux.

Mundo Deportivo ajoute que Ferran Torres lui-même pourrait être ouvert à un transfert au Parc des Princes. L'arrivée de nouveaux concurrents au sein de l'effectif barcelonais réduirait considérablement son temps de jeu. Par conséquent, le joueur de 24 ans ne serait pas opposé à poursuivre sa carrière dans un autre grand club.

En conclusion, le dossier Ferran Torres est devenu pour le FC Barcelone non seulement une question sportive, mais purement économique. Une décision finale est attendue dans les prochains mois, mais pour l'instant, tout indique qu'il quittera la Catalogne.