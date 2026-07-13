Assouplissement inattendu des transferts en Superliga : les limites doublées

La Ligue de football professionnel d'Ouzbékistan a apporté des modifications inattendues au règlement des transferts afin de soutenir les clubs de Superliga en difficulté financière et d'atténuer les conséquences négatives des problèmes rencontrés. Les restrictions en vigueur pour la fenêtre de transfert estivale ont été temporairement assouplies.

Zamin.uz présente les raisons et les détails de ce tournant important dans le football ouzbek.

Pourquoi les clubs ont-ils rencontré des problèmes financiers ?

Aujourd'hui, les clubs de football de Superliga du Président sont financés sur la base du décret n° 107 du 24 mars 2026 « Sur les mesures visant à améliorer les mécanismes de financement du secteur sportif et à élargir l'attraction des entités commerciales dans le domaine ».

Actuellement, un projet de nouveaux documents normatifs et juridiques est en cours d'élaboration, prévoyant le paiement proportionnel des salaires des joueurs locaux et étrangers ainsi que du personnel. Cependant, jusqu'à ce que ces documents soient entièrement approuvés, les clubs ont commencé à éprouver des difficultés à payer les salaires et autres frais.

La situation a été compliquée par les facteurs suivants :

Contrats sans budget : Au moment de la fermeture de la fenêtre de transfert hivernale le 20 février de cette année, le budget annuel des dépenses de nombreux clubs n'avait pas encore été entièrement approuvé. En conséquence, certains clubs ont signé des contrats précipités avec des joueurs à haut salaire.

Réductions obligatoires : Désormais, afin d'optimiser (réduire) leurs dépenses, les clubs résilient prématurément les contrats des joueurs coûteux inscrits sur la liste de la saison. Cela a radicalement changé la politique et les plans de transfert estivaux des équipes.

Nouvelles restrictions de transfert : quel changement a eu lieu ?

Selon l'article 11.4 du règlement, les clubs ne pouvaient enregistrer qu'un très petit nombre de joueurs lors de la fenêtre de transfert estivale. En juin, la Ligue a mis à l'ordre du jour la question de l'assouplissement temporaire de cette règle et a décidé de doubler les limites.

Indicateur Ancienne limite (selon le règlement) Nouvelle limite temporaire (pour le 2e semestre 2026) Nombre de nouveaux joueurs 5 joueurs 10 joueurs Nombre de nouveaux gardiens 1 gardien 2 gardiens

Comment les clubs ont-ils voté ?

Avant d'introduire cet assouplissement temporaire, la Ligue a mené une enquête auprès des clubs de Superliga. Les résultats du vote sont les suivants :

12 clubs ont voté en faveur de cette nouveauté et soutenu la proposition.

Bunyodkor, AGMK et Lokomotiv n'ont pas soutenu (se sont opposés à) cette question.

Andijon n'a pas répondu à l'enquête.

En raison du vote majoritaire, la Ligue a officiellement autorisé l'ajout de 10 joueurs et 2 gardiens à l'effectif de la saison pour la partie du règlement concernant la fenêtre de transfert estivale.