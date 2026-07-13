Des entreprises japonaises rémunèrent leurs employés utilisant l'IA

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Des entreprises japonaises rémunèrent leurs employés utilisant l'IA

Les grandes entreprises japonaises mettent en place un nouveau système d'incitation financière pour accélérer l'intégration des technologies d'intelligence artificielle (AI) dans leurs processus de travail. Honda Motor, notamment, a commencé à verser des primes spéciales à ses employés pour leurs compétences en AI. Cette mesure répond au retard pris par le pays en matière de transformation technologique par rapport aux tendances mondiales. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon le programme lancé par Honda, les employés peuvent recevoir jusqu'à 150 000 yens par mois (environ 1 000 USD) en fonction de leur niveau de compétence en AI. Cette initiative devrait concerner environ 45 000 employés de l'entreprise. Actuellement, 280 spécialistes ont commencé à percevoir ces primes, et il est prévu d'atteindre 1 000 personnes dans les prochaines années.

Augmenter l'efficacité et réduire les coûts

Avec cette démarche, la direction de Honda vise à former une équipe d'experts internes utilisant largement les capacités de l'AI dans la conception automobile, la production et les processus administratifs. Après avoir clôturé l'exercice financier précédent avec une perte nette de 423,9 milliards de yens, l'entreprise accorde une attention particulière à l'automatisation et à l'amélioration de l'efficacité.

Le géant de l'automobile n'est pas le seul ; d'autres secteurs tentent également d'intégrer l'AI dans le quotidien des employés. Par exemple, la chaîne de magasins FamilyMart exige que ses employés incluent l'utilisation d'outils d'AI dans leurs plans de travail personnels, ce qui contribue à améliorer leur littératie technologique.

Des changements sont également observés dans le secteur de l'aviation. La compagnie aérienne ANA (All Nippon Airways) a fait de l'utilisation efficace des technologies d'AI un critère important pour l'évaluation des performances des employés. Cette approche encourage davantage les employés à maîtriser ces nouveaux outils.

Selon les données d'ixbt.com, des recherches menées par Microsoft ont montré que le Japon accuse un retard significatif par rapport aux autres pays développés en matière d'adoption de l'AI générative dans les entreprises. C'est pourquoi les entreprises japonaises tentent de combler ce fossé par des incitations financières.

Selon les experts, cette expérience pourrait être un modèle intéressant non seulement pour le Japon, mais aussi pour d'autres régions, y compris les entreprises technologiques en Ouzbékistan. Rémunérer davantage les employés maîtrisant l'AI renforce la compétitivité sur le marché du travail et accélère l'adaptation des entreprises à l'économie numérique.

HondaЯпонияСунъий ИнтеллектТехнологияБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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