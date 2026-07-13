Le LAPD abandonne le système de surveillance Flock Safety pour des raisons de sécurité des données

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Le LAPD abandonne le système de surveillance Flock Safety pour des raisons de sécurité des données

Le département de police de Los Angeles (LAPD), l'un des plus grands organismes d'application de la loi aux États-Unis, a décidé de mettre fin à son partenariat avec Flock Safety, une entreprise spécialisée dans la surveillance des plaques d'immatriculation. À l'expiration d'un contrat de trois ans, la direction de la police a annoncé l'abandon de cette technologie en raison de vives inquiétudes concernant les libertés civiles et la protection de la vie privée. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ABC7 et The Los Angeles Times, le directeur des technologies de l'information du LAPD, Dean Gialamas, a justifié cette décision par des problèmes de sécurité des données. Selon lui, il existe des questions non résolues concernant le volume massif de données collectées par les caméras et leur mode de stockage. Cette décision revêt une importance stratégique pour le troisième plus grand département de police des États-Unis, étant donné que Flock Safety dispose d'un réseau de plus de 80 000 caméras à travers le pays.

Problèmes de confidentialité et de sécurité

Les caméras de Flock Safety peuvent identifier non seulement les plaques d'immatriculation, mais aussi la marque, le modèle, la couleur et d'autres caractéristiques distinctives des véhicules. Cependant, des erreurs graves ont été observées récemment dans le fonctionnement du système. Par exemple, un journaliste de The Drive a rapporté qu'en raison d'une erreur du système, son véhicule d'essai a été signalé comme volé, ce qui a entraîné sa poursuite par la police pendant plusieurs jours.

En outre, des experts en cybersécurité ont identifié des vulnérabilités dans le système. Selon TechCrunch, de nombreux comptes d'officiers de police n'étaient pas protégés par une authentification multifacteur (MFA), créant une opportunité pour les pirates et les espions. Des journalistes de 404 Media ont même réussi à se surveiller en direct via une base de données restée ouverte.

La situation dans d'autres villes

Los Angeles n'est pas la première ville dans ce cas. Auparavant, Mountain View en Californie et South Portland dans le Maine avaient également résilié leurs contrats avec Flock Safety. Les facteurs suivants en sont la cause :

  • Violation du droit à la vie privée ;
  • Utilisation de ces données par les services fédéraux de l'immigration en violation des lois locales ;
  • Arrestations armées de conducteurs innocents dues à des erreurs techniques du système ;
  • Manque de transparence sur le transfert de données à des tiers.
Holly Beilin, porte-parole de Flock Safety, a déclaré que l'entreprise était surprise par cette décision et prête à résoudre les malentendus. Cependant, la direction du LAPD insiste sur le fait qu'elle ne reprendra pas la collaboration tant que de nouvelles conditions strictes concernant le stockage et l'utilisation des données ne seront pas établies. Cette situation démontre une fois de plus la difficulté de maintenir l'équilibre entre les technologies de surveillance modernes et les droits de l'homme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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