La Chine s'apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans le domaine de l'exploration spatiale. La fusée lourde la plus puissante du pays, la Long March 5 Y14, a été transportée avec succès au cosmodrome de Wenchang. Il est prévu que cette fusée lance prochainement la station automatique Chang'e-7 en orbite lunaire. Cette mission est considérée comme l'un des projets les plus complexes de l'histoire de l'exploration du satellite naturel de la Terre par l'humanité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, le processus d'assemblage final et de tests complexes de la fusée a débuté au cosmodrome. Il convient de noter que la station Chang'e-7 elle-même avait été acheminée sur le site de lancement dès le mois d'avril de cette année. Selon les informations d'ixbt.com, cette mission consiste en un système complexe comprenant plusieurs dispositifs simultanément : un orbiteur, un module d'atterrissage, un rover lunaire, un appareil spécial de survol lunaire et un satellite de relais.

Le pôle Sud et les cratères à l'ombre éternelle

La cible principale de la mission est la région d'Aitken au pôle Sud de la Lune, située à 85 degrés de latitude sud. Selon les scientifiques, c'est précisément dans cette zone que se trouvent des cratères où la lumière du soleil ne pénètre jamais, restant dans une ombre permanente. Une fois en orbite, Chang'e-7 survolera ces cratères pour vérifier la présence de réserves de glace d'eau. La présence d'eau est vitale pour la future colonisation de la Lune et la construction de bases sur place.

Dans la phase suivante du programme, le module d'atterrissage et le rover se poseront à la surface de la Lune pour commencer à collecter des données scientifiques. Ces informations aideront non seulement à comprendre la structure géologique de la Lune, mais aussi à identifier des points d'atterrissage sûrs pour les futures missions. À travers ces recherches, les experts chinois visent à créer une carte des ressources naturelles du pôle Sud lunaire.

Un premier pas vers la station lunaire internationale

La mission Chang'e-7, tout en étant un projet indépendant, fait partie de la stratégie spatiale à long terme de la Chine. Avec la mission Chang'e-8 qui suivra, ces dispositifs serviront de fondation à la construction de la Station internationale de recherche lunaire (ILRS). La Chine prévoit d'installer cette station précisément autour du pôle Sud.

Les fonctions des dispositifs de la mission sont réparties comme suit :

Orbiteur : Assure la communication et la surveillance générale ;

Assure la communication et la surveillance générale ; Module d'atterrissage et rover : Mène des recherches directes en surface ;

Mène des recherches directes en surface ; Appareil de survol : Pénètre dans les cratères pour rechercher des échantillons de glace ;

Pénètre dans les cratères pour rechercher des échantillons de glace ; Relais : Établit un échange de données continu avec la Terre.

Si ce projet réussit, la Chine pourrait devenir le leader mondial de la recherche scientifique dans les zones les plus difficiles d'accès de la Lune. Cette nouvelle est également importante pour les passionnés de science en Ouzbékistan, car les nouveaux tournants dans la course à l'espace devraient changer radicalement la place de l'humanité dans le cosmos au cours des prochaines décennies.