Un robot humanoïde capable de danser la valse attire l'attention sur les réseaux sociaux

Le robot humanoïde UWORLD, développé par la société chinoise UBTECH, a attiré l'attention par sa capacité à danser la valse.

Il est précisé que le robot a été conçu pour ressembler le plus possible à un être humain. Son visage est recouvert d'une peau en silicone et sa chevelure est faite d'un matériau imitant les cheveux naturels. Le design des yeux est également très proche de celui d'un humain.

La taille des robots UWORLD varie selon le modèle. Le robot à l'apparence féminine peut mesurer jusqu'à 1,6 m, tandis que le modèle masculin peut atteindre 1,85 m.

De plus, les clients peuvent choisir l'apparence du robot selon leurs préférences. L'entreprise propose 50 variantes de design différentes.

Il est indiqué que ces robots pourraient être utilisés dans les secteurs des services, des expositions et des technologies de divertissement.