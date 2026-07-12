Timex présente une nouvelle montre en titane pour les plongeurs professionnels

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Timex présente une nouvelle montre en titane pour les plongeurs professionnels

La célèbre marque américaine Timex élargit considérablement sa gamme Deepwater avec le nouveau modèle Meridian 300 Titanium HEV Automatic. Contrairement aux modèles à quartz habituels de la marque, cette montre mécanique est un équipement de haute technologie destiné aux plongeurs professionnels. La nouveauté se distingue non seulement par sa robustesse, mais aussi par son étanchéité jusqu'à 300 mètres. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le boîtier de la montre est fabriqué en alliage de titane, léger et ultra-résistant, largement utilisé dans l'aviation et l'industrie lourde. Le diamètre du boîtier est de 44 mm pour une épaisseur de 15 mm. Les ingénieurs de Timex ont équipé l'appareil de tous les éléments nécessaires pour fonctionner dans des conditions extrêmes : une lunette en céramique unidirectionnelle et un verre saphir avec revêtement antireflet.

Capacités de plongée en eaux profondes

La particularité principale du modèle est la valve à hélium automatique (HEV) située à 10 heures. Selon ixbt.com, un tel système n'est utilisé que sur les montres de plongée professionnelles. Lors de travaux en caissons hyperbares avec des mélanges gazeux, l'hélium peut pénétrer à l'intérieur du boîtier. Lors de la décompression, cette valve permet d'évacuer le gaz accumulé en toute sécurité et d'éviter d'endommager la montre.

À l'intérieur de la montre se trouve le mouvement automatique japonais Miyota 8215 avec 21 rubis. Ce mécanisme est bien connu dans le monde de l'horlogerie pour sa fiabilité et sa longévité. Timex propose aux utilisateurs deux variantes de ce modèle.

  • La première version possède un cadran noir avec des index luminescents.
  • La deuxième version est équipée d'un cadran vert entièrement recouvert de luminophore japonais Nemoto LumiNova SG2200, assurant une visibilité maximale dans l'obscurité.
Les deux modèles sont livrés avec des bracelets noirs en matériau HNBR de 20 mm de large. Ce caoutchouc spécial se distingue par sa résistance aux rayons ultraviolets, aux températures élevées et à divers produits chimiques. Un système de changement rapide du bracelet est également prévu.

Les précommandes pour le modèle Timex Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic ont débuté aux États-Unis. Le prix de cette montre de niveau professionnel est fixé à 1000 dollars. Bien que ce prix soit plus élevé que celui des modèles habituels de la marque, il reste compétitif compte tenu du boîtier en titane et de la valve à hélium.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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