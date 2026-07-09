Character.AI entre sur le marché des micro-drames : les spectateurs discutent désormais avec les personnages

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Character.AI entre sur le marché des micro-drames : les spectateurs discutent désormais avec les personnages

Character.AI, l'un des leaders dans le domaine des chatbots basés sur l'IA, a franchi une étape révolutionnaire sur le marché du divertissement. L'entreprise a annoncé le lancement de sa propre plateforme de micro-drames, permettant aux utilisateurs non seulement de regarder des séries courtes, mais aussi d'interagir directement avec leurs personnages. Cette innovation marque une nouvelle ère à la croisée de l'IA et de la cinématographie numérique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, des géants comme TikTok, Instagram et Amazon Prime se livrent une concurrence active dans le domaine des micro-drames. Cependant, Character.AI a apporté une touche unique à ce genre en utilisant sa technologie fondamentale. Selon TechCrunch, les utilisateurs de plus de 18 ans peuvent poser des questions aux personnages des séries, discuter avec eux et même participer à des jeux de rôle qui modifient le cours de l'intrigue.

Projets initiaux et diversité des genres

La startup démarre ses activités avec trois micro-drames de genres différents : une série romantique intitulée "Last Summer", un film d'horreur "The Nighttime Game" et un drame de survie dans le style de "Hunger Games" intitulé "Eden Fall". Tous ces projets ont été créés à l'aide de l'IA, et l'entreprise vise à permettre aux utilisateurs de créer leur propre contenu à l'avenir.

Les représentants de Character.AI soulignent qu'à ce stade, l'équipe créative de l'entreprise façonne le processus de travail et étudie les demandes du public. Par la suite, des outils spéciaux seront fournis aux utilisateurs sur la base de ces expériences. Cela permettra à chacun de préparer des séries pour un public mondial basées sur ses propres personnages et intrigues originaux.

Nouvelles fonctionnalités et écosystème de divertissement

Cela fait partie de la stratégie de divertissement que l'entreprise met en œuvre depuis l'année dernière. Auparavant, la startup avait introduit l'outil Lorebook, permettant aux utilisateurs de créer des informations sur le monde dans lequel évoluent les personnages. De plus, la fonction Books permettait de s'intégrer dans des œuvres de littérature classique ou de jouer le rôle d'un personnage de l'ouvrage.

L'entreprise teste également une plateforme de création de séries audio appelée c.ai FM et la fonction c.ai Reads destinée à l'écriture de fiction. Actuellement, le service c.ai FM est ouvert à un nombre limité d'utilisateurs et d'écrivains professionnels dans le cadre du programme c.ai Labs. Ces outils visent à créer à l'avenir des drames audio et textuels entièrement automatisés.

Selon les données analytiques de Sensor Tower, l'intérêt des utilisateurs pour la plateforme Character.AI ne cesse de croître. En particulier, au premier semestre 2024, les utilisateurs ont passé en moyenne plus de 950 minutes par mois sur ce service. Le nouveau format de micro-drames devrait augmenter ces chiffres et transformer la plateforme, passant d'un simple chatbot à un véritable centre de divertissement.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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