L'Espagne bat la Belgique et affrontera la France

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Espagne a battu la Belgique 2-1. Lors du match disputé au stade Inglewood de Los Angeles, les Espagnols ont ouvert le score en première mi-temps, le but décisif étant inscrit en fin de rencontre.

À la 30e minute, Fabián Ruiz a donné l'avantage à l'Espagne. À la 41e minute, Charles De Ketelaere a égalisé pour la Belgique. À la 88e minute, Mikel Merino a marqué le but qui a offert à l'Espagne sa qualification pour le tour suivant.

L'Espagne a largement dominé les statistiques. L'équipe a effectué 18 tirs, dont 8 cadrés. La Belgique a tenté 5 tirs, dont 2 cadrés.

En termes de possession, l'Espagne a enregistré 68 % contre 32 % pour la Belgique. Le nombre de passes était de 663 contre 295 en faveur de l'Espagne. La précision des passes était également plus élevée chez les Espagnols, avec 91 %. Ce chiffre était de 81 % pour la Belgique.

Lors de la rencontre, l'Espagne a commis 13 fautes et la Belgique 18. Les deux équipes ont reçu 2 cartons jaunes chacune. Aucun carton rouge n'a été distribué. Le bilan des hors-jeux est de 3-1 et celui des corners de 5-1 en faveur de l'Espagne.

Ainsi, l'Espagne affrontera la France au prochain tour. La Belgique, quant à elle, termine son parcours dans la compétition en quart de finale.