Le patron de Hugging Face : les entreprises délaissent la location d'IA

·25·Technologie
Le patron de Hugging Face : les entreprises délaissent la location d'IA

L'ère des modèles open source commence dans le monde de l'IA. Clem Delangue, PDG de Hugging Face, l'une des plus grandes plateformes d'IA au monde, a déclaré que les entreprises ne veulent plus dépendre des systèmes fermés des géants technologiques. Selon lui, les entreprises préfèrent passer à des modèles ouverts pour préserver leur indépendance technologique. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Hugging Face fait aujourd'hui office de GitHub pour les développeurs d'IA. Les ingénieurs peuvent y partager des modèles prêts à l'emploi et des jeux de données. Actuellement, près de la moitié des entreprises du Fortune 500 utilisent les services de cette plateforme, ce qui témoigne d'un changement dans l'équilibre des forces sur le marché de l'IA.

Efficacité économique et contrôle

Lors de son passage dans le podcast Equity de TechCrunch, Delangue a expliqué les raisons de cette transition vers l'open source. Souvent, les projets commerciaux utilisent des API prêtes à l'emploi (comme les produits d'OpenAI ou d'Anthropic) au stade initial. Cependant, à mesure que le projet se développe et que le nombre d'utilisateurs augmente, les coûts de ces services « en location » deviennent astronomiques.

La hausse des coûts pousse les entreprises à rechercher des modèles open source fonctionnant sur leur propre infrastructure. Cela permet non seulement de réaliser des économies, mais aussi d'assurer la sécurité des données et d'adapter le modèle à leurs besoins spécifiques. Les modèles open source redonnent aux entreprises un contrôle total sur leur propriété intellectuelle.

Clem Delangue s'est également inquiété de la concentration du marché de l'IA entre les mains de quelques grandes entreprises. Selon lui, si le secteur se développe uniquement autour de systèmes fermés, cela entraînera une limitation de l'innovation et une perte de concurrence. L'arrêt de certains projets par des entreprises comme Anthropic témoigne également de l'instabilité du marché.

Cette tendance est également importante pour le secteur informatique en pleine croissance en Ouzbékistan. Pour les startups locales et les organisations publiques, l'utilisation de modèles ouverts sur des plateformes comme Hugging Face, et leur adaptation à la langue ouzbèke et au contexte local, semble être la solution la plus viable pour éviter la dépendance aux services étrangers payants.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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