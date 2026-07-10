Une batterie nucléaire de nouvelle génération capable de fonctionner pendant 5730 ans créée en Chine

Des scientifiques chinois ont présenté une batterie nucléaire compacte de nouvelle génération basée sur l'isotope carbone-14, qui devrait marquer un tournant majeur dans le secteur de l'énergie. Ce dispositif, doté d'une durée de vie de plusieurs millénaires, pourrait révolutionner les domaines où la maintenance technique est impossible sur de longues périodes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Développé par des chercheurs de l'Université normale du Nord-Ouest en collaboration avec la société Gansu Zhulong Technology, ce système a été baptisé Qianjiyuan Tianshu. Selon ixbt.com, cette nouvelle invention se distingue par une puissance supérieure aux projets précédents de l'équipe, une compacité accrue et une conception entièrement basée sur la base technologique chinoise.

Principe de fonctionnement et avantages de la technologie

Le fonctionnement de la batterie repose sur l'isotope radioactif carbone-14 et un semi-conducteur en carbure de silicium (SiC). Contrairement aux générateurs radio-isotopiques traditionnels, cette technologie ne convertit pas la chaleur en électricité. Au lieu de cela, l'énergie du rayonnement bêta est directement transformée en courant électrique. Les développeurs comparent ce processus aux panneaux solaires : ici, au lieu de photons lumineux, les électrons générés par la désintégration du carbone-14 créent un courant continu dans une couche semi-conductrice dimensionnelle.

Les caractéristiques techniques de l'appareil confirment son originalité. Le volume de la batterie n'est que de 16,8 centimètres cubes. Elle fournit une tension de 2,06 V et une intensité de 0,713 mkA, pour une puissance maximale de 1,13 mkW. Bien que cette valeur ne soit pas suffisante pour charger des smartphones, elle est idéale pour des capteurs spécialisés devant fonctionner en continu pendant des décennies.

Domaines d'application et perspectives

La demi-vie de l'isotope carbone-14 est d'environ 5730 ans. Cela signifie que de telles sources d'énergie ont le potentiel de fonctionner de manière stable pendant plusieurs siècles. Les scientifiques prévoient d'utiliser cette technologie dans les domaines suivants :

Engins spatiaux et satellites ;

Capteurs autonomes et équipements de recherche scientifique ;

Implants médicaux (par exemple, stimulateurs cardiaques) ;

Systèmes de surveillance industrielle ;

Appareils situés dans des zones reculées sans possibilité de maintenance.

Les sources d'énergie radio-isotopiques ne sont pas une nouveauté dans l'exploration spatiale. Par exemple, la NASA a utilisé des systèmes similaires sur ses sondes Voyager et le rover Curiosity. De même, des batteries nucléaires ont été utilisées dans les missions lunaires chinoises Chang'e-3 et Chang'e-4. Cependant, le projet Qianjiyuan Tianshu ouvre une nouvelle page dans la démocratisation de cette technologie grâce à son extrême compacité et sa conception destinée à la petite électronique.

Selon les experts, de telles batteries pourraient devenir à l'avenir la principale source d'énergie pour les systèmes « intelligents » fonctionnant sans intervention humaine et pour les missions scientifiques de longue durée. Cela permettrait une indépendance énergétique et une réduction drastique des coûts de maintenance technique.