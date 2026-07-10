AMD présente la nouvelle architecture Zen 6 : Une révolution pour les processeurs serveurs

AMD, l'un des acteurs majeurs du marché des semi-conducteurs, s'apprête à dévoiler ses premiers processeurs basés sur sa toute nouvelle architecture Zen 6. Cette innovation technologique devrait non seulement augmenter les performances, mais aussi ouvrir une nouvelle ère dans le domaine de l'IA et des systèmes serveurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Selon les informations officielles, le début de la nouvelle architecture aura lieu lors de l'événement Advancing AI 2026, prévu les 22 et 23 juillet de cette année. D'après Ixbt.com, l'entreprise rompt avec ses traditions en introduisant la nouvelle architecture non pas sur les puces Ryzen destinées aux utilisateurs grand public, mais sur les processeurs serveurs haute performance Epyc.

Intelligence artificielle et puissance inégalée

Les processeurs Epyc Venice de nouvelle génération deviendront la pièce maîtresse de la plateforme d'IA dédiée nommée AMD Helios. Dans ce système, les processeurs fonctionneront en harmonie avec les accélérateurs Instinct MI455 et les équipements réseau AMD Pensando. Cela offrira une puissance de calcul sans précédent pour les centres de données.

Une croissance significative est également observée en termes de caractéristiques techniques. Le nombre de cœurs dans les puces basées sur l'architecture Zen 6 devrait atteindre 256. À titre de comparaison, ce chiffre est de 192 au maximum pour la génération actuelle. Les représentants d'AMD promettent que les nouvelles puces seront jusqu'à 70 % plus efficaces que les modèles précédents.

Une nouvelle étape dans le processus technologique

Un autre aspect important est que ces processeurs seront les premiers produits fabriqués selon le processus technologique 2 nm de TSMC. Cela permettra d'augmenter la densité des transistors tout en améliorant considérablement l'efficacité énergétique. Pour les grandes infrastructures serveurs et les fournisseurs de services cloud, une telle efficacité peut jouer un rôle crucial dans la réduction des coûts opérationnels.

Pour l'instant, il n'y a aucune information précise sur le passage des processeurs Ryzen grand public à l'architecture Zen 6. Selon les experts du secteur, l'entreprise se concentre sur le segment le plus rentable et en pleine croissance : l'IA et les clients entreprises. Cela témoigne de l'évolution des priorités dans le monde des technologies modernes.

En conclusion, AMD continue de mettre une pression sérieuse sur ses concurrents comme NVIDIA et Intel avec ses nouveaux développements. La présentation qui aura lieu dans les deux prochaines semaines apportera des éclaircissements sur toutes les capacités cachées de ces processeurs.