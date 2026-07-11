Suivez les détails du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique avec nous

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Suivez les détails du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique avec nous

Notre site proposera un direct commenté de la rencontre entre l'Espagne et la Belgique dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le match aura lieu au stade d'Inglewood à Los Angeles. La rencontre débutera à 00h00 (heure d'Ouzbékistan). Tout au long du direct, nous couvrirons les moments forts, les occasions dangereuses, les buts, les cartons jaunes et rouges, les remplacements ainsi que les statistiques.

L'Espagne devrait débuter avec Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena et Mikel Oyarzabal.

Côté Belgique, Thibaut Courtois, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere sont pressentis dans le onze de départ.

Grâce à notre direct commenté, vous pourrez suivre l'évolution du match minute par minute.

En direct EN DIRECT
9
L'arbitre Michael Oliver a arrêté le jeu suite à une faute de Leandro Trossard. L'Espagne va tirer le coup franc.
4
Fabian Ruiz a adressé un centre dans la surface de réparation espagnole, mais les défenseurs ont facilement dégagé le ballon.
3
Alex Baena s'est retrouvé derrière la défense espagnole, mais l'arbitre de touche a signalé un hors-jeu et l'arbitre central a arrêté le jeu.
2🟨
Nicolas Raskin (Belgique) est averti par l'arbitre Michael Oliver pour avoir frappé les jambes de son adversaire au lieu de jouer le ballon.
1
Le match entre les équipes nationales d'Espagne et de Belgique a commencé.
00:00
Le match a commencé, la Belgique a donné le coup d'envoi.
23:34
Michael Oliver a été désigné comme arbitre principal pour ce match.
23:34
Juste avant le coup d'envoi, découvrez les compositions d'équipes.
23:34
Bienvenue pour le match entre l'Espagne et la Belgique ! Nous couvrirons tous les moments forts de la rencontre en direct. Les compositions d'équipe seront annoncées sous peu.
23:16
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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