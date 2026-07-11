Suivez les détails du quart de finale entre l'Espagne et la Belgique avec nous

Notre site proposera un direct commenté de la rencontre entre l'Espagne et la Belgique dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde.

Le match aura lieu au stade d'Inglewood à Los Angeles. La rencontre débutera à 00h00 (heure d'Ouzbékistan). Tout au long du direct, nous couvrirons les moments forts, les occasions dangereuses, les buts, les cartons jaunes et rouges, les remplacements ainsi que les statistiques.

L'Espagne devrait débuter avec Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena et Mikel Oyarzabal.

Côté Belgique, Thibaut Courtois, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Charles De Ketelaere sont pressentis dans le onze de départ.

Grâce à notre direct commenté, vous pourrez suivre l'évolution du match minute par minute.