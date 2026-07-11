Soleil nocturne : les États-Unis approuvent un projet de miroir spatial malgré les protestations des scientifiques

La Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a approuvé la demande de la société Reflect Orbital pour le lancement d'un satellite expérimental équipé d'un revêtement réfléchissant spécial. Ce dispositif est conçu pour diriger la lumière du soleil vers des zones spécifiques de la Terre pendant la nuit. Cette décision a été prise malgré les vives objections d'organisations astronomiques et de groupes environnementaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La société Reflect Orbital prévoit de créer une tache lumineuse d'environ 5 kilomètres de diamètre à la surface de la planète à l'aide d'un miroir orientable en orbite. Les représentants de la startup affirment que cette technologie pourrait être très utile pour l'éclairage supplémentaire des centrales solaires la nuit et pour les opérations de sauvetage dans les zones touchées par des catastrophes naturelles. Le premier satellite de démonstration, baptisé Eärendil-1, devrait être mis en orbite dans les mois à venir.

Préoccupations environnementales et obstacles astronomiques

Le projet prévoit à terme la création d'un système géant composé de jusqu'à 50 000 satellites. C'est l'ampleur du système qui constitue la principale préoccupation de la communauté scientifique. Avant de prendre sa décision, la FCC a examiné environ 1 800 requêtes, dont la majorité s'opposait au projet. Les experts avertissent que l'éclairage artificiel augmentera la pollution lumineuse du ciel nocturne et nuira aux écosystèmes naturels.

Selon Roohi Dalal, représentante de l'American Astronomical Society (AAS), la forte lumière réfléchie pourrait aveugler temporairement les conducteurs et les pilotes, et endommager la vue des amateurs observant le ciel au télescope. Cela entravera également gravement le travail des observatoires professionnels. Cependant, la FCC a déclaré que ces risques ne relevaient pas de sa compétence, sa mission étant uniquement de réguler l'utilisation des fréquences radio.

Conséquences mondiales de l'éclairage depuis l'espace

Selon les informations d'ixbt.com, les résultats de la modélisation effectuée par l'astronome Olivier Hainaut ont montré que 50 000 satellites à miroirs augmenteraient considérablement la luminosité du ciel nocturne. En conséquence, même les zones de ciel sombre protégées pourraient se transformer en zones lumineuses de banlieue. Cela constitue un obstacle majeur pour les grands projets internationaux visant à explorer l'espace lointain.

Actuellement, des télescopes géants tels que l'observatoire Vera Rubin, l'ELT et le GMT, qui permettent l'observation la plus détaillée de l'espace, sont en cours de construction sur Terre. La lumière diffusée par les satellites dans l'atmosphère, éclairant une zone beaucoup plus large que prévu, compromet la précision de ces recherches scientifiques. Néanmoins, les startups technologiques et les organismes de réglementation privilégient les intérêts économiques et l'innovation.