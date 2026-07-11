Apple poursuit OpenAI en justice : Espionnage industriel et données confidentielles

Les relations entre deux géants du monde technologique, Apple et OpenAI, se sont tendues. Le fabricant de l'iPhone a déposé une plainte devant le tribunal du district nord de Californie, accusant OpenAI, leader dans le domaine de l'AI, de vol de secrets commerciaux et de rupture de contrat. Au cœur de ce conflit se trouve l'appropriation illégale d'informations confidentielles par d'anciens cadres supérieurs d'Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon la plainte d'Apple, la direction d'OpenAI, et en particulier Tang Tan, qui occupe actuellement le poste de Chief Hardware Officer au sein de cette entreprise, a directement dirigé le processus de vol. Tan a travaillé chez Apple pendant 24 ans, accédant au poste de vice-président du design de l'iPhone et de l'Apple Watch. Après avoir rejoint OpenAI, il est accusé d'avoir utilisé les noms de code de projets Apple non encore annoncés lors du recrutement de nouveaux employés.

Vol de personnel et matériel confidentiel

Les documents judiciaires indiquent que Tang Tan demandait aux candidats lors des entretiens d'apporter des composants d'appareils Apple et donnait des instructions aux employés démissionnaires sur la manière de contourner le système de sécurité de l'entreprise. Il est souligné que de telles actions ont conduit à la fuite de propriété intellectuelle stratégique pour Apple vers un concurrent.

La plainte mentionne également l'ancien ingénieur d'Apple, Chang Liu. Après avoir rejoint OpenAI, il a utilisé son ordinateur portable professionnel, qu'il n'avait pas restitué, pour télécharger des documents techniques confidentiels. Parmi ces documents figuraient des technologies Apple non encore dévoilées, des présentations d'ingénierie et des spécifications de projets.

Nouvelle concurrence sur le marché des smartphones

Ce conflit survient alors qu'OpenAI commence à développer son premier produit matériel. Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, OpenAI prévoit de créer un smartphone révolutionnaire basé sur des agents AI plutôt que sur des applications traditionnelles. Si cela se concrétise, OpenAI pourrait devenir un concurrent direct de l'iPhone.

Ce qui rend la situation encore plus intéressante, c'est qu'OpenAI a acquis l'année dernière pour 6,5 milliards de dollars la startup "io", fondée par le légendaire designer d'Apple, Jony Ive. Bien que Jony Ive ne soit pas personnellement désigné comme accusé, sa startup est mentionnée dans les documents judiciaires. Cela témoigne du sérieux des ambitions matérielles d'OpenAI.

Selon les représentants d'Apple, ils ont envoyé une lettre à la direction d'OpenAI en février dernier pour exprimer leurs inquiétudes, mais n'ont reçu aucune réponse. Selon ixbt.com, ce procès devrait avoir un impact sérieux non seulement sur les relations entre les deux entreprises, mais aussi sur les normes de recrutement et de sécurité d'entreprise dans toute la Silicon Valley.