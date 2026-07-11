Centres de données dans l'espace : des écologistes exigent l'arrêt des projets orbitaux

Plusieurs organisations écologiques et scientifiques opérant aux États-Unis ont demandé à la Federal Communications Commission (FCC) de suspendre temporairement l'examen des demandes de création de centres de données orbitaux. Dans une pétition déposée par l'organisation à but non lucratif Earthjustice, il est souligné qu'une évaluation complète de l'impact environnemental est nécessaire avant de lancer d'immenses constellations de satellites dans l'espace. Selon les experts, de tels projets pourraient causer des dommages irréparables à l'atmosphère et à la stratosphère terrestre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La coalition d'écologistes s'appuie sur la National Environmental Policy Act (NEPA) adoptée en 1969. Cette loi exige que les agences fédérales étudient l'impact sur la nature de tout projet majeur avant de prendre une décision. Actuellement, plusieurs projets prévoient de déployer des capacités de calcul dans l'espace, et leur impact cumulé sur la couche d'ozone, la qualité du ciel nocturne et la composition chimique de la stratosphère suscite des inquiétudes.

Méga-projets spatiaux et leur envergure

Les projets de centres de données orbitaux visent à déplacer les capacités de calcul directement dans l'espace ouvert. Selon les développeurs, cela réduirait la charge sur les centres de données terrestres due au développement des technologies d'IA. Les centres terrestres nécessitent d'énormes quantités d'électricité, d'eau et de grands espaces, alors que dans l'espace, ces problèmes seraient résolus naturellement.

Cependant, les organisations écologiques notent que l'envergure de ces projets est plusieurs fois supérieure à celle des constellations de satellites précédentes. Par exemple, SpaceX a présenté des plans pour créer jusqu'à un million de centres de données orbitaux. De plus, des entreprises comme Orbital, Starcloud, Blue Origin et Cowboy Space envisagent collectivement le lancement d'environ 260 000 satellites supplémentaires.

Selon Ian Feisler, avocat principal chez Earthjustice, la FCC doit répondre à cette pétition dans des délais raisonnables. Si la commission commence à délivrer des licences sans respecter les exigences de la législation environnementale, l'affaire pourrait être portée devant les tribunaux. Pour l'instant, la FCC n'a pas fait de commentaire officiel sur cette demande.

Problèmes de concurrence et de réglementation

Actuellement, l'organisme de réglementation des projets orbitaux est sous une double pression. D'un côté, les écologistes exigent la sécurité, et de l'autre, les entreprises technologiques et les organisations du secteur demandent d'accélérer l'examen des demandes. La raison invoquée est le renforcement de la concurrence mondiale dans le secteur spatial, notamment l'activité de la Chine dans ce domaine.

Néanmoins, la FCC a récemment durci certaines exigences envers les opérateurs de satellites. Par exemple, le délai de désorbitation des appareils en orbite basse après la fin de leur mission a été réduit de 25 à 5 ans. Cela contribue, ne serait-ce que partiellement, à atténuer le problème des débris spatiaux.

Les exigences avancées par les écologistes couvrent les domaines principaux suivants :