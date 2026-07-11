Comment les joueurs ont-ils été notés lors du match Espagne-Belgique ?

En quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, l'Espagne a battu la Belgique sur le score de 2:1. Après le match, les notes des joueurs ont été publiées. Côté espagnol, la meilleure note a été attribuée à Pau Cubarsí, avec 8,4 points.

Pour l'Espagne, Lamine Yamal a été noté 8,0, Rodri 7,9 et Fabián Ruiz 7,8. Le gardien David Raya a obtenu 7,3.

Notes des joueurs espagnols :

• David Raya — 7,3

• Marc Cucurella — 6,8

• Aymeric Laporte — 7,0

• Pau Cubarsí — 8,4

• Pedro Porro — 7,4

• Fabián Ruiz — 7,8

• Rodri — 7,9

• Dani Olmo — 7,5

• Mikel Oyarzabal — 6,6

• Álex Baena — 6,9

• Lamine Yamal — 8,0

Notes des remplaçants espagnols :

• Ferran Torres — 6,6

• Pedri — 7,0

• Nico Williams — 6,5

• Mikel Merino — non noté

Côté belge, les meilleures notes ont été attribuées à Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thomas Meunier et Thibaut Courtois, avec des scores compris entre 6,8 et 6,9. L'auteur du but, Charles De Ketelaere, a obtenu 6,8.

Notes des joueurs belges :

• Thibaut Courtois — 6,9

• Maxim De Cuyper — 6,0

• Arthur Theate — 6,8

• Wout Faes — 5,7

• Timothy Castagne — 6,4

• Arthur Vermeeren — 5,9

• Kevin De Bruyne — 6,8

• Charles De Ketelaere — 6,8

• Leandro Trossard — 5,7

• Jérémy Doku — 6,8

• Loïs Openda — 6,1

Notes des remplaçants belges :

• Axel Witsel — 6,0

• Romelu Lukaku — 6,0

• Alexis Saelemaekers — 6,2

• Grégoire Lammens — 5,4

• Alexis Saelemaekers — non noté

Dans l'ensemble, le milieu de terrain et la défense espagnols ont enregistré de meilleurs résultats. En Belgique, les joueurs offensifs ont été plus constants, mais l'équipe n'a pas pu éviter la défaite.